Supernatural saison 15 : Enfin une date pour les derniers épisodes de la série

La CW annonce enfin une date de diffusion pour les derniers épisodes de la saison 15 ultime de Supernatural.

C’est presque la fin pour Supernatural et cette fois, c’est pour de vrai. Alors que la série devait se terminer au printemps dernier, la crise du COVID-19 a bouleversé les plans de tournage. La pandémie a forcé la production à s’interrompre et la série n’a pas pu terminer sa dernière saison, comme un grand nombre d’autres séries.

Aujourd’hui, il semble que le tournage a repris Vancouver et la CW a enfin déterminer une date de retour pour les 7 derniers épisodes de la série. Supernatural sera de retour le 8 octobre prochain.

Et se n’est pas tour puisque que la chaîne annonce déjà la date de fin. La série se terminera le 19 novembre. De plus, une émission spéciale intitulée Supernatural : The Long Road Home, accompagnera le series finale.

En plus du final de Supernatural, la chaîne annonce également la saison 2 de Pandora pour le 4 octobre et Outpost sera en binôme avec Supernatural puisque la série reviendra le 8 octobre pour sa saison 3.

Pour le reste des séries de la chaîne, il faudra attendre la mi-saison en 2021.

Source : EW / Crédit ©CW