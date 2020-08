Supernatural saison 15 : Le tournage est sur le point de reprendre et Jensen Ackles tease la fin

Les acteurs de Supernatural sont de retour à Vancouver pour terminer le tournage des derniers épisodes.

Quand la pandémie de COVID-19 a frappé en mars dernier, le tournage de Supernatural – comme tous les autres tournages de séries – s’est interrompu. Il restait alors 7 épisodes à diffuser et la chaîne a décidé de les garder pour la rentrée prochaine, quand le tournage sera complété.

Jensen Ackles, Jared Padalecki et Misha Collins ont rejoint les politiciens et les super fans de Supernatural, Cory Booker et MJ Hegar sur Zoom pour discuter de ce à quoi s’attendre dans les épisodes restants de la série, mais aussi parler politique.

Au cours de la conversation, Ackles a confirmé que lui, Padalecki et Collins sont actuellement à Vancouver en quarantaine pendant 14 jours alors qu’ils se préparent à filmer les deux derniers épisodes et a teasé ce qu’il espère être une fin satisfaisante pour la série CW.

« L’épisode 19 ressemble un peu à un final de saison et l’épisode 20 ressemble plus à un final de série. C’est une sorte de double coup dur » , a expliqué Ackles. « Il y a eu quelques ajustements apportés aux scripts que nous allions tourner en mars aux scripts que nous allons tourner maintenant. Nous avons dû nous accommoder à la pandémie. »

La discussion a ensuite tourné sur la politique et les acteurs ont encouragé les jeunes américains à aller voter pour la prochaine présidentielle, même s’ils se sentent découragés par tous les événements : « Que vous soyez rouge ou bleu, que vous soyez à droite ou à gauche, c’est devenu plus évident ces derniers temps, les gens commencent à réaliser que votre vote compte. C’est votre chance de prendre la parole », a déclaré Padalecki.

Supernatural revient cet automne sur la CW.

Source : TVGuide / Crédit ©CW