ABC saison 2021/2022 : Grille de rentrée et trailers des nouveautés

ABC dévoile sa grille pour la rentrée 2021 ainsi que des trailers pour ses nouveautés.

Après la Fox, c’est au tour de ABC de dévoiler sa grille de rentrée ainsi que les trailers des nouvelles séries à venir.

Tout d’abord, on notera que la chaine a décidé de bouger Big Sky le jeudi soir, après Grey’s Anatomy et Station 19. Le mardi à 22h, c’est la nouveauté Queens de Lee Daniels (Empire) qui s’installe. On remarque ainsi qu’il n’y aura pas de sitcoms à la rentrée le mardi, la saison finale de Black-ish sera diffusée à la mi-saison et sa spin-off Mixed-ish a été annulée.

Le mercredi reste une soirée en grande partie consacrée aux comédies/ séries d’une demi-heures avec The Goldbergs, le reboot The Wonder Years, The Conners et Home Economics. A Million Little Things reste le mercredi après le bloc comédies, The Good Doctor reste le lundi et The Rookie ne change pas non plus de sa case le dimanche.

En ce qui concerne les nouveautés Abbott Elementary, Maggie et Women of the Movement, elles arriveront plus tard à la mi-saison.

Lundi

20h Dancing with the Stars

22h The Good Doctor

Mardi

20h The Bachelorette

22h QUEENS

Mercredi

20h The Goldbergs

20h30 THE WONDER YEARS

21h The Conners

21h 30 Home Economics

22h A Million Little Things

Jeudi

20h Grey’s Anatomy

21h Station 19

22h Big Sky

Dimanche

22h The Rookie

Nouveautés

Queens

Eloignées et déconnectées depuis des années, quatre femmes dans la quarantaine se retrouvent pour avoir une chance de retrouver leur renommée et de retrouver le fanfaron qu’elles avaient en tant que Nasty Bitches – leur groupe des années 90 qui en a fait des légendes dans le monde du hip-hop.

Dans Queens, Eve joue Brianna alias Professor Sex, Naturi Naughton est Jill alias Da Thrill, Nadine Velazquez incarne Valeria alias Butter Pecan, Taylor Selé joue Eric Jones, Pepi Sonuga est Lil Muffin et Brandy incarne Naomi alias Xplicit Lyrics.

The Wonder Years

Inspiré par la série primée bien-aimée du même nom (Les Années Coup de Cœur en français), The Wonder Years est une histoire de passage à l’âge adulte se déroulant à la fin des années 1960 qui jette un regard nostalgique sur une famille de la classe moyenne noire à Montgomery, en Alabama, à travers le point vue de Dean un garçon de 12 ans imaginatif. Avec la sagesse de ses années d’adulte, les souvenirs pleins d’espoir et d’humour de Dean montrent comment sa famille a trouvé ses «années merveilleuses» dans une période mouvementée.

Don Cheadle est le narrateur de la série en tant que version adulte de Dean Williams. Dans le reste du casting on trouve Elisha « EJ » Williams en Dean Williams enfant, Dulé Hill en Bill Williams, Saycon Sengbloh en Lillian Williams, Laura Kariuki en Kim Williams, Julian Lerner en Brad Hitman, Amari O’Neil en Cory Long et Milan Ray est Keisa Clemmons.

Notez que Fred Savage, qui jouait Kevin Arnold dans la version originale de la série entre 1988 et 1993, est producteur exécutif et réalisateur de cette nouvelle version.

Abbott Elementary

Cette comédie créée par Quinta Brunson, suit un groupe d’enseignants dévoués et passionnés – et un directeur légèrement sourd – qui sont réunis dans une école publique de Philadelphie où, malgré les probabilités qui pèsent contre eux, ils sont déterminés à aider leurs élèves à réussir dans la vie. Bien que ces incroyables éducateurs puissent être en infériorité numérique et sous-financés, ils aiment ce qu’ils font – même s’ils n’aiment pas l’attitude moins que stellaire du district scolaire envers l’éducation des enfants.

Au casting : Quinta Brunson (Janine Teagues), Tyler James Williams (Gregory Eddie), Janelle James (Ava Coleman), Chris Perfetti (Jacob Hill), Lisa Ann Walter (Melissa Schemmenti) et Sheryl Lee Ralph (Barbara Howard).

Maggie

Basée sur le court métrage de Tim Curcio, Maggie suit une jeune femme essayant de faire face à la vie de médium. Maggie voit régulièrement l’avenir de ses amis, parents, clients et étrangers au hasard dans la rue, mais quand elle voit soudain un aperçu de son propre avenir, Maggie est obligée de commencer à vivre dans son propre présent.

La série met en vedette Rebecca Rittenhouse dans le rôle-titre de Maggie, David Del Rio (Ben), Nichole Sakura (Louise), Angelique Cabral (Amy), Leonardo Nam (Dave), Ray Ford (Angel), Chloe Bridges (Jessie) et Kerri Kenney (Maria).

Women of the Movement

La série raconte l’histoire vraie de Mamie Till-Mobley, qui, en 1955, a risqué sa vie pour trouver justice après que son fils Emmett ait été brutalement assassiné dans le sud « Jim Crow » des Etats-Unis. Ne voulant pas laisser le meurtre d’Emmett disparaître des gros titres, Mamie choisit de supporter sa douleur sur la scène mondiale, émergeant comme une militante pour la justice et enflammant le mouvement des droits civiques tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Source : EW / Crédit ©ABC