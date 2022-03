Drôle saison 1 : Une comédie française drôle et rafraichissante

Critique de Drôle, nouvelle série française de Netflix rafraichissante, à la hauteur de son titre, par la créatrice de Dix Pour Cent.

Quand on se nomme Drôle, il faut vraiment être sûr de son coup et heureusement, la dernière série française de Netflix est à la hauteur de son titre. Mais cette série n’est pas seulement drôle, elle est aussi touchante et offre une vision sincère des humoristes et de leurs difficultés. On finit vraiment par s’attacher à ces personnages, même les plus tête-à-claque.

Quatre humoriste, un rêve

Drôle , c‘est la nouvelle série de Fanny Herrero, la créatrice de Dix Pour Cent qui après les agents de stars, s’intéresse à la scène montante de l’humour en France. La série suit quatre jeunes humoristes de stand-up qui sont tous à des stades différents de leur carrière. Il y a Bling (Jean Siuen), celui qui fait une traversée du désert après avoir eu son heure de gloire. Il tient le Drôle Comédie Club au centre de la série avec sa sœur et n’arrive pas à faire repartir sa carrière. Il ne fait plus rire personne.

La série suit aussi Nezir (Younes Boucif) un auteur doué qui a du mal à vivre de son art. Il vit dans en banlieue parisienne avec son père et cumule les petits boulots pour joindre les deux bouts. Aïssatou (Mariama Gueye), jeune maman en couple, est le personnage de la série dont la vie va rapidement bousculer quand un de ses sketchs va faire le buzz et la propulser du jour au lendemain sur le devant de la scène. Et puis il y a Apolline (Elsa Guedj), petite bourgeoise – un peu naïve – des beaux quartiers de Paris, passionnée par le stand-up et prête à abandonner ses études d’histoire de l’art pour faire rire les gens.

La série suit ainsi de près la vie de ces quatre personnages qui sont liées par ce rêve d’avoir une carrière de comique réussie, mais les inhibitions de leur vie les retiennent. Parfois, c’est financier, parfois c’est romantique, parfois c’est leur famille mais leurs luttes sont toujours réelles et on peut vraiment s’identifier à leurs difficultés. Au cours des six épisodes, Drôle se concentre sur la lutte financière de Nezir, le désespoir de Bling d’être célèbre, la famille d’Aïssatou qui s’effondre tandis que sa carrière monte en flèche et les premiers pas d’Apolline dans un monde qui a l’air si drôle, mais qui n’est pas toujours rempli de paillettes et d’hilarité.

On veut une suite

Si au départ on a peur de la caricature parce que la série a 4 leads de 4 ethnicités différentes, elle ne tombe pas dans le piège et prouve que peu importe son background, chacun a ses aspirations, ses doutes et ses combats. C’est une représentation qui est bienvenue et permet à des publics différents de s’identifier. Les sujets de racisme dans la société française, les difficultés de faire de votre rêve un moyen lucratif pour mettre du beurre dans les épinards, les amitiés qui se fissurent et le monde en pleine croissance, tout fait de Drôle une série intéressante.

La série ne sape jamais aucun de ses personnages et aide chacun à prendre position pour lui-même. Drôle constitue une comédie attrayante concernant les quatre vies en difficulté. Les personnages sont charmants (et parfois méchants) à leur manière et ils vous donnent envie de savoir ce qui se passe ensuite dans leur vie.

La série est audacieuse et bien écrite même si parfois, certaines des blagues faites sur scènes par les comiques ne sont pas toujours très bonnes, mais elle se rattrape ailleurs parce que dans son ensemble, la série est amusante, on passe un bon moment et on a envie de revoir Aïssatou, Nezir, Apolline et même Bling qui n’est pas toujours le plus agréable.

Au court des dernières années, Netflix n’a pas toujours produit les meilleures séries françaises mais Drôle a un véritable potentiel et elle sait l’explorer. Elle possède un casting solide et une créatrice qui sait bien équilibrer son travail sans jamais sacrifier un personnage pour un autre. Chacun a sa chance de briller mais Younes Boucif et Mariama Gueye tirent vraiment leur épingle du jeu et crèvent l’écran avec leur naturel et leur talent indéniable.

Drôle est disponible sur Netflix.

Crédit ©Netflix