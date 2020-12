Grey’s Anatomy saison 17 : Un final de mi-saison intense (spoilers)

Le final de mi-saison de Grey’s Anatomy, crossover avec Station 19, voit Meredith continuer de se battre contre COVID-19. Spoilers.

Grey’s Anatomy et Station 19 ont terminé leurs premières parties de saison ce jeudi avec un scénario croisé qui revisite le sujet de la traite humaine, avec Opal faisant son retour. Et bien évidemment, la pandémie de COVID-19 reste au coeur de la saison.

Dans Station 19, l’équipe, en congé, intervient pour aider une mère noire qui se tient devant une maison, convaincue que sa fille adolescente et son amie sont retenues à l’intérieur après avoir suivi le bracelet de fitness de la fille. Elle avait appelé la police mais, après avoir été rembarrée, elle a pris les choses en main.

Dirigé par Dean, le groupe essaie d’aider mais le propriétaire de la maison, un homme blanc d’âge moyen, nie qu’il y ait des filles à l’intérieur et ne leur permettrait pas d’entrer et de vérifier si elles sont là. Deux policiers blancs arrivent enfin mais il s’avère qu’ils répondent à l’appel de l’homme de la maison qui leur a demandé de dégager la mère de sa propriété

Alors que les pompiers sont sur le point d’entrer dans la maison en utilisant une fuite de gaz inexistante comme prétexte, un incendie se déclare. Il a été démarré par les filles, Shanice et Jada, par désespoir. Elles sont sauvées et avec le ravisseur présumé, qui a également été blessé dans l’incendie, elles sont emmenées à Grey Sloan.

À l’extérieur de la maison, l’un des deux flics provoque une altercation, conduisant à l’arrestation de Dean, Robert et de la mère de Jada. La mère est ensuite libérée (grâce à Jackson) et retrouve sa fille à l’hôpital dans l’épisode de Grey’s, mais le sort de Robert et Dean reste inconnu.

Meredith toujours en danger

Dans Grey’s Anatomy, Bailey est toujours sous le choc de la mort de sa mère dans le dernier épisode, avec son mari annonçant la nouvelle à son fils dans Station 19. Les patients continuent de mourir à un rythme alarmant, et l’hôpital est tellement surchargé que la cafétéria a été transformée en une aile COVID de fortune.

La trafiquante d’êtres humains Opal se glisse dans l’hôpital, essayant en vain de rejoindre le ravisseur qui est soigné. Meredith se réveille, elle se sent bien et a une excellente conversation spirituelle avec Koracick dans sa chambre alors que les deux compatissent à leur maladie. Il lui dit qu’elle lui donne l’espoir que cette terrible maladie peut être vaincue. Mais plus tard dans cet épisode, Meredith se lève pour aider un patient en détresse car il n’y a personne et elle s’effondre juste après. Avec ses signes vitaux en chute libre, elle est mise sous respirateur.

DeLuca sur la piste de la trafiquante

Ailleurs, Jo envisage toujours de changer de spécialité et passer à l’obstétrique, et la tentative de Teddy et Owen de mener une conversation normale prouve que le fossé entre eux est encore très profond. De son côté DeLuca, qui a aidé Bailey à traiter son chagrin après la mort de sa mère, voit Opal dans le parking de l’hôpital et, rejoint par sa sœur, la suit. Le précédent passage d’Opal à Grey Sloan a plongé DeLuca dans un effondrement mental alors que personne ne croyait ses allégations de traite d’êtres humains.

Cette affaire n’est donc pas terminée et DeLuca est déterminé à arrêter cette femme abjecte qui kidnappe des adolescentes pour les forcer à se prostituer. C’est une histoire très dure à regarder mais il est important de mettre la lumière dessus, surtout qu’un grand nombre de jeunes filles racisées disparaissent sans que la police ne fasse grand-chose.

Des sujets importants

Depuis le début de la saison 17, les personnages de Grey’s Anatomy et Station 19 font face à cette crise de coronavirus sans précédent et c’est vraiment difficile à regarder, surtout quand nous vivons cette crise en parallèle dans la vraie vie. Mais à travers ces deux séries (surtout Grey’s), Krista Vernoff et son équipe de scénaristes font un beau travail en relatant ce qui se passe pour le personnel soignant, les victimes et leur famille. La suite devrait vraiment traiter de l’état mental dans lequel le personnel soignant se trouve.

La télévision est certes un échappatoire, mais parfois, il faut mettre les gens face à la réalité pour qu’ils comprennent que ce virus n’est pas une blague. En rendant Meredith et Koracick malades et en tuant la mère de Bailey la série se sert de personnages auxquels le public tient pour qu’il réalise que n’importe qui peut être toucher et que chacun doit faire sa part en portant un masque et en respectant les gestes barrières. C’est embêtant, mais si chacun y met du sien, on arrivera peut-être à bout de cette pandémie qui n’est pas encore finie.

Il faudra être patient pour découvrir si Meredith et Koracick vont s’en sortir, ce qui arrivera à Dean et Robert qui ont été arrêtés et comment cette histoire de trafic d’humains va se terminer puisque Station 19 et Grey’s Anatimy ne reviendront qu’au mois de mars 2021.

Crédit ©ABC