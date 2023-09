The Walking Dead Daryl Dixon : Les origines de Laurent révélées et soutiennent une théorie (spoilers)

Les origines de Laurent sont révélées dans l’épisode 2 de The Walking Dead Daryl Dixon et soutiennent une théorie de la franchise. Spoilers et promo épisode 3.

The Walking Dead Daryl Dixon continue tranquillement d’explorer l’apocalypse en France alors que l’américain Daryl (Norman Reedus) tente d’aider les religieuses Isabelle (Clémence Poésy) et Sylvie (Laïka Blanc-Francard) à escorter Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) à travers le pays.

Depuis le lancement de la série, il est dit que Laurent est spécial, qu’il est le Messie qui sauvera l’humanité. Cependant, la série n’a pas nécessairement d’origines divines ou surnaturelles dans ce sens. L’épisode 2 révèle quelques détails clés sur Laurent et soutient la théorie selon laquelle il pourrait posséder une immunité contre le virus zombie.

Le deuxième épisode montre un flashblack au début de l’apocalypse à Paris et révèle aussi comment Isabelle s’est retrouvée chez les bonnes sœurs de Saint Bernadette. On découvre alors que Laurent est le neveu d’Isabelle, c’est le fils de sa sœur Lily qui est morte durant l’accouchement. Laurent a été retiré du ventre de sa mère après qu’elle soit morte. Après qu’elle se soit transformée en zombie, les religieuses l’ont retenue pendant que le prêtre s’efforçait de retirer l’enfant en toute sécurité.

Le fait que la mort de sa mère n’ait pas immédiatement condamné Laurent a laissé les religieuses stupéfaites, qui considéraient ce qui s’était passé comme un miracle. Non seulement cela explique pourquoi elles pensent qu’il est spécial, mais cela soutient également une vieille théorie antérieure à la série, à savoir la possibilité que Laurent possède une immunité contre le virus zombie.

L’importance de Laurent pour l’avenir de l’humanité a conduit de nombreuses personnes à émettre l’hypothèse qu’il ne pouvait pas être transformé. Cependant, il n’y avait aucune preuve réelle mais le flash-back d’Isabelle a changé la donne. Maintenant que l’on sait qu’il est littéralement né du ventre d’un zombie, la théorie de l’immunité a enfin un certain poids. (Et évidemment, elle rappelle les événements d’une autre série : The Last of Us).

Il est plausible que les circonstances de sa naissance aient affecté sa sensibilité au virus. Parce que la naissance de Laurent est une situation unique dans la franchise The Walking Dead, il n’y a pas de précédent établi quant à ce qui lui arriverait s’il était mordu. Il n’est peut-être pas différent de quiconque dans l’univers de The Walking Dead, mais être la seule personne connue pour être née d’un zombie lui permet d’avoir une qualité qu’aucun autre personnage de Walking Dead n’a : l’immunité.

Si c’est le cas, cela expliquerait la mise en place de cette série consacrée aux aventures de Daryl en France. L’introduction d’un personnage immunisé contre le virus ferait avancer l’histoire globale de manière significative et rapprocherait peut-être les habitants de son univers d’un véritable remède.

Ces dernières années, la franchise a teasé la perspective d’un remède contre les zombies à travers des séries comme Fear the Walking Dead et The Walking Dead : The World Beyond, mais n’a pas encore donné suite à cette idée. Si la franchise envisage d’aller de l’avant avec un remède, il est plus logique que sa solution soit basée au moins en partie sur la science, par opposition à quelque chose de spirituel. Laurent ne serait pas un Messie mais une solution scientifique.

La semaine prochaine, comme on peut le voir dans la promo, Daryl et son petit groupe de survivants arrivent à Paris, rencontrant quelques visages amicaux qui les accueillent. Cela tease également la révélation de zombies plus rapides à Paris, qui semblent plus rapides que tout autre variant de zombie présenté dans la franchise Walking Dead.

The Walking Dead Daryl Dixon, c’est chaque dimanche sur AMC.

The Walking Dead Daryl Dixon – Promo épisode 3