The Walking Dead Daryl Dixon : Une copie de The Last of Us ?

Dans The Walking Dead : Daryl Dixon, le protagoniste a une simple mission : escorter un enfant considéré comme le sauveur de l’humanité lors d’une randonnée périlleuse à travers une campagne infestée de zombies tout en faisant face à des menaces plus humaines. Cela vous semble familier, n’est-ce pas ? Une certaine série basée sur un jeu vidéo nommé The Last of Us où un homme adulte a pour mission d’escorter une enfant considérée comme la clé qui sauvera l’humanité, à travers un monde rempli de créatures infestée par un virus ?

Et bien cela a également semblé familier au producteur exécutif de Daryl Dixon, Greg Nicotero. « Je me souviens avoir regardé le premier épisode de The Last of Us et m’être dit ‘Ummm… les gars ?’ », a déclaré Nicotero dans un entretien à EW.

Bien sûr, à ce stade, il n’y avait pas grand-chose à faire concernant les ressemblances. « Nous étions déjà en pleine production lorsque The Last Of Us est sorti », note Nicotero à propos de l’adaptation du jeu vidéo, tout en ajoutant qu’il a « énormément apprécié The Last of Us ».

Mais même si les missions principales de chaque série peuvent partager une similitude frappante, Nicotero s’empresse de souligner que les différences résident dans les détails, et qu’il existe effectivement des différences. « C’est vraiment une continuation de l’histoire de Daryl », dit Nicotero à propos du spin-off de The Walking Dead avec Norman Reedus. « Il est prêt à livrer cet enfant, mais ce n’est pas son seul objectif. Son objectif est de retourner chez lui avec ses proches. Il doit retourner auprès de Judith, de Carol et des gens du Commonwealth. »

Nicotero poursuit : « Il s’est en quelque sorte laissé berner par ce détour par la France. Je pense que l’idée qu’il se connecte avec ce gamin ressemble un peu à The Last of Us, mais une fois que vous avez commencé le voyage, cela ne semble plus aussi similaire pour moi. Ils sont suffisamment différents pour que vous puissiez profiter des deux. »

Pour Nicotero, Daryl Dixon est plus similaire à la série-mère. Même si l’apparence et la sensation de la série sont différents de ce que les fans ont vécu dans The Walking Dead, le spin-off est, sur le plan thématique, une sorte de retour en arrière par rapport à la façon dont la série originale a commencé. « Cela remonte à nos racines, Rick recherchant sa famille », dit Nicotero. « Et maintenant, Daryl a cette mission, et il s’est donné pour objectif de délivrer le jeune Laurent. »

Pour voir à quel point The Walking Dead : Daryl Dixon ressemble à The Last of Us, il faudra patienter un peu. Si la série commence le 10 septembre aux Etats-Unis sur AMC, pour le moment, elle ne semble pas avoir de diffuseur français ce qui est ironique sachant qu’elle se déroule dans nos contrées avec un casting à majorité français. Ni OCS, Canal+, Prime Video ou encore Netflix n’ont les droits de diffusion à ce jour.

