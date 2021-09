Brooklyn Nine-Nine saison 8 : Un casse ultime parfait pour un final parfait (spoilers)

La comédie Brooklyn Nine-Nine se termine avec le casse parfait, plein d’émotion, de drôlerie et de nostalgie. Spoilers.

En 2018, à la fin de la saison 5, la chaine Fox a fait l’erreur d’annuler la série Brooklyn Nine-Nine. Mais après le soulèvement des fans sur les réseaux sociaux, la série a rapidement retrouvé un diffuseur quand NBC est arrivé en sauveur du 99. Et on est bien content parce qu’on a pu avoir trois saisons de plus, trois saisons réjouissantes et surtout, les fans ont pu avoir une vraie fin et non un cliffhanger sans réponse. Une fin qui rassure et qui confirme que peu importe où ils se trouvent dans la vie, les membres du 99 seront toujours très proches et soudés. C’est une famille.

Dans l’épisode précédent, le programme de réforme de la police a été accepté par le commissaire de la police de New York. Holt est devenu commissaire adjoint à la réforme de la police et Amy a été nommée sa seconde Une promotion bien méritée pour Santiago qui passe de Sergent à Cheffe.

Mais cela signifie plus d’heures de travail pour elle et moins de temps avec son fils. Jake lui promettait alors qu’ils trouverait une solution pour pouvoir être présents pour Mac, quoi qu’il arrive. Mais Jake prend la décision de démissionner de la police pour se consacrer à son fils. Amy pourra ainsi continuer à travailler sur sa réforme et changer les choses de l’intérieur auprès de Holt.

Le dernier jour

Le dernier double épisode, intitulé à juste titre « The Last Day », tournait autour du dernier jour de Holt et Amy en tant que membres du Nine-Nine. Et pour marquer l’occasion, Jake a obtenu la permission d’organiser un tout dernier casse avec tout le monde, en dehors d’Halloween. Toutes les compétions passées seraient oubliées et tout ce qui compte est le vainqueur de cette année, qui serait couronné « Le Grand Champion du Nine-Nine ».

Le vainqueur recevra une médaille de bravoure inspirée de la médaille que Holt avait reçue pour avoir sauvé la vie de Maya Angelou – mais celle-ci, selon Jake, était encore meilleure ! Mais il s’est avéré que Jake, qui avait planifié le casse bien à l’avance, avait l’intention de l’utiliser non pas pour marquer le dernier jour de Holt et Amy, mais bien le sien. Evidemment, s’en suit tout un tas de rebondissements avec des trahisons et un gagnant surprenant.

Un superbe ensemble

Ce final est absolument parfait. Il reflète complètement l’esprit déjanté de la série, et joue sur la nostalgie avec des caméos, des rappels aux saisons précédentes et le retour de Gina qu’on est content.e.s de revoir. Les blagues sont drôles sans jamais être blessantes, les acteurs sont fabuleux et nous rappellent pourquoi on les aime autant. Ce final montre à quel point ils comptent les uns pour les autres et surtout combien chacun a évolué. Quoi qu’il arriver, ils restent une famille soudée. Ils ont énormément appris les uns des autres et ont grandi.

On ne va pas se mentir, les débuts de la série étaient assez chaotiques. La première saison se laisse regarder, mais elle n’avait pas encore trouvé sa balance et était beaucoup trop focalisée sur Jake, laissant peu de place aux autres. Au fur et à mesure, Brooklyn Nine-Nine est devenue une véritable série d’ensemble diversifié, permettant à chacun de briller et a vraiment fini par trouver son cœur. Et la série n’a jamais cessé d’être drôle et intelligente tout en abordant des sujets sérieux et importants.

Famille pour toujours

Ce final a réussi à capter toute la magie de la série et finir sur un casse, ce qui un incontournable de la série, c’est absolument ce qui fallait, c’est le choix parfait. Est-ce qu’on aurait aimé finir sur une saison 9 de 9 épisodes le 9 septembre avec une apparition de Bruce Willis ? Bien sûr, ça aurait été encore plus parfait, mais cette dernière saison 8 de 10 épisodes – même si légèrement précipitée – est un cadeau et on ne crachera certainement pas dessus.

Il est toujours très difficile de terminer une série qui aura autant marqué et les créateurs ont réussi leur pari. On est triste de quitter le Nine-Nine, mais on est heureux de savoir qu’ils restent une famille pour toujours et qu’ils n’ont pas fini leur compétition, certes idiote, mais grandement satisfaisante. Cela fait du bien de finir sur une belle note, même si évidemment, on ne peut pas s’empêcher de lâcher sa larme.

Les 7 premières saisons de Brooklyn Nine-Nine sont disponibles sur Netflix, quant à la dernière, elle est à voir sur MyCanal.

Crédit ©NBC