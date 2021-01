Superman & Lois / Batwoman : Le crossover annulé à cause de la pandémie

La CW annule le crossover de l’Arrowverse entre Superman & Lois et Batwoman à cause de la pandémie.

Finalement, il n’y aura pas de crossover DC sur la CW cette année. Alors que la chaine américaine planifiait un crossover à moindre échelle cette saison, il n’aura finalement pas lieu. Les événements devaient se passer dans des épisodes de Superman & Lois et Batwoman, mais la pandémie de COVID-19 empêche de le mettre proprement en place.

La showrunner de Batwoman, Caroline Dries, a déclaré à EW dans une interview récente qu’elle était déçue de ne pas voir la nouvelle Batwoman Ryan Wilder (Javicia Leslie) rendre visite à Superman & Lois. « Quand nous devions faire le crossover avec Superman & Lois, j’avais vraiment hâte de voir Batwoman à la ferme des Kent », a déclaré Dries.

Après le crossover massif de Crisis on Infinite Earths, la chaine souhaitait réaliser un événement plus petit, de seulement deux heures, mais ils pensaient faire venir des personnages d’autres séries. Le but était de le diffuser durant le premier ou second trimestre de l’année 2021.

L’annulation du crossover n’est pas particulièrement surprenante. En temps normal, l’organisation à elle seule rend les crossovers annuels incroyablement difficiles à réaliser. Déplacer des dizaines d’acteurs sur plusieurs séries en production est déjà compliqué, alors en pleine pandémie, c’est encore plus difficile à faire en raison des protocoles de sécurité COVID-19 sur le plateau. La pandémie a vraiment créé une incertitude et rend es choses bien compliqué pour les productions de séries.

Mas tous les espoirs ne sont pas perdus puisque Caroline Dries espère que Melissa Benoist apparaitra dans Batwoman plus tard. Si Supergirl se termine cette année, elle aimerait qu’elle apparaisse dans la saison 3 de Batwoman parce qu’elle est curieuse de voir la dynamique entre Ryan et Kara.

« Je pense que c’est quelque chose qui serait incroyable à explorer », a déclaré Dries. « Je ne sais pas si nous le verrons jamais dans la vraie vie. Mais, par exemple, la façon dont Diggle arrive dans notre série cette saison, si Melissa fait une série d’épisodes ou quelque chose dans notre saison 3, j’adorerais [ça]. Évidemment, j’adore Melissa, mais j’adorerais avoir Kara dans notre série enseigner à [Ryan] une chose ou deux, ou la voir dans la Batcave. »

La dynamique entre Kate Kane et Kara Danvers était vraiment intéressante mais elle a été coupé par le départ de Ruby Rose. Il serait vraiment bien de voir comment Kara interagit avec la nouvelle Batwoman.

Batwoman revient ce dimanche 17 janvier, suivi de Black Lightning le 8 février, et de The Flash et Superman & Lois le 23 février. Supergirl et Legends of Tomorrow reviendront plus tard pour la mi-saison.

Source : EW / Crédit ©CW