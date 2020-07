Star Wars : Donald Glover de retour en Lando Calrissian pour une série ?

Une rumeur annonce le retour de Donald Glover dans la peau de Lando Calrissian pour une série Star Wars sur Disney+.

Donald Glover de retour dans la peau de Lando Calrissian ? C’est la dernière rumeur Star Wars en date. En effet, il se murmure que le personnage serait de retour pour une série en préparation pour Disney+. Selon Kessel Run Transmissions, Glover serait en négociations avec la plateforme pour reprendre le rôle qu’il tenait dans Solo A Star Wars Story.

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur. Il est dit que les choses ne sont pas en place et que les négociations sont loin d’être certaines. Notez tout de même que depuis plusieurs mois, Lucasfilm chercherait à travailler à nouveau avec Donald Glover.

Solo A Star Wars Story n’a pas été le film de la saga qui a eu le plus de succès mais le film a ses fans et l’interprétation de Glover a beaucoup été appréciée. Il n’est donc pas étonnant que Lucasfilm et Disney souhaitent l’explorer un peu plus.

L’autre aspect positif d’avoir un projet centré sur Lando est que ça ne reposerait pas uniquement sur les épaules de Donald Glover. Il y a de la place pour Billy Dee Williams grâce à L’Ascension de Skywalker. La version plus âgée de Lando a eu de nombreuses aventures après la chute de l’Empire – et ces aventures pourraient bien être explorées sur le petit écran.

Il y a vraiment de quoi faire avec ce personnage, et avec Glover et Williams, l’histoire pourrait être explorée sous plusieurs angles et différentes époque.

Notez tout de même que Donald Glover est un artiste très occupé. Il doit livrer une nouvelle saison de sa série Atlanta pour l’année prochaine.

On attend la confirmation de Disney pour savoir si ce projet est une réalité.

Source : Kessel Run Transmissions, Star Wars Unity / Crédit ©Lucasfilm

.