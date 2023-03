Ted Lasso saison 3 : Une série toujours aussi charmante

Ted Lasso est de retour pour sa troisième et (possible) dernière saison sur Apple TV+ avec un premier épisode intéressant.

Au plus fort de la pandémie, des séries comme Schitt’s Creek et Ted Lasso ont été un refuge pour beaucoup. Pleines de positivité, elles furent le meilleur moyen pour s’évader, penser à autre chose et se rappeler qu’il y a toujours un peu de bonté dans ce monde parfois très négatif et plein de jugement. Malheureusement, tout à une fin et il se pourrait bien que cette saison 3 de Ted Lasso qui vient de démarrer sur Apple TV+, soit la dernière.

L’histoire de Ted (Jason Sudeikis), l’entraîneur de football américain universitaire folklorique et idéaliste qui ne connaît rien au football mais finit par mener l’AFC Richmond à la victoire grâce à son optimisme et son énergie inébranlable dans ce monde septique, est maintenant de retour pour sa troisième et – selon de fortes rumeurs – dernière saison.

Nate le traitre

Nate (Nick Mohammed), l’ancien kitman devenu entraîneur adjoint, est complètement passé du côté obscur. Suite à la trahison sur laquelle s’est terminée la saison 2, il est maintenant entraîneur en chef à West Ham, propriété de Rupert, (Anthony Head) l’ex-mari diabolique de Rebecca (Hannah Waddingham). On s’attend à ce que West Ham remporte la Premier League, tandis que l’AFC Richmond devrait arriver bon dernier.

Il est clair que Nate n’est pas satisfait de son choix et que tout son comportement découle de son manque de confiance en lui. Il est la représentation vivante de l’adage qui dit que « les gens blessés ont tendance à blesser les autres ». Il est devenu absolument horrible et clairement, la rédemption pour son personnage ne sera pas chose aisée. Est-il possible qu’il se rachète à ce stade ? Nate est-il une cause perdue ou retournera-t-il vers la lumière ?

Ted a du pain sur la planche pour remonter le moral de l’équipe et éviter de se retrouver dans les bas fonds du classement. Pendant ce temps, Roy Kent (Brett Goldstein) et Coach Beard (Brendan Hunt) s’affairent à rendre cela réellement possible. De son côté, Keeley (Juno Temple) s’en sort assez bien avec son agence de relations publiques mais sa relation personnelle avec Roy en a pris un coup et le couple est officiellement séparé dans le premier épisode. Elle a tout de même son amitié avec Rebecca qui reste solide et qui est la meilleure relation de la série. Cette amitié est un trésor.

Fin pour Ted ?

Mais il semble que Ted est arrivé au bout de ce qu’il peut donner à l’équipe et il a clairement le mal du pays. Il continue ses sessions de thérapie avec le Dr Fieldstone (Sarah Niles) parce que sa santé mentale est encore bien fragile. Et une révélation faite par son fils Henry risque de le faire craquer une nouvelle fois.

Pour ce début de saison, les choses sont plutôt prometteuses, on attend de voir si Ted va rester et continuer de coacher l’équipe ou s’il est temps pour lui de dire au revoir l’Angleterre et rentrer chez lui au Texas. Ted est blessé, son divorce continue de le hanter et son fils lui manque. Il sera clairement mis à l’épreuve plus que jamais et il sera intéressant de voir si sa positivité reprendra le dessus et s’il pourra vraiment appliquer ce qu’il prêche.

La série est connue pour équilibrer des moments lourds et légers avec facilité, mais dans ce premier épisode de saison, il y a un manque d’humour qui est vraiment perceptible. Cependant, Ted Lasso reste une bouffée d’air frais dans un paysage audiovisuel souvent pessimiste et négatif. Evidemment le premier épisode est un peu triste parce que la situation du club et de Ted n’est pas idéale pour l’instant, mais la série continue son message de « Croire » et son optimiste réchauffe les cœurs.

Ted Lasso, c’est le mercredi sur Apple TV+.

Crédit ©Apple TV+