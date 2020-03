Arrow : Stephen Amell ne reviendra pas dans d’autres séries DC de l’Arrowverse

Stephen Amell dit qu’il ne reviendra pas en guest star dans d’autres séries de l’Arrowverse. Il annonce aussi que sa nouvelle série est suspendue.

Quand il a été annoncé que Arrow se terminerait après la saison 8, il a été dit que même avec la fin de la série, ce ne serait peut-être pas la dernière fois qu’on verrait Oliver Queen. En effet, avec toutes les séries que contient l’Arrowverse, on se dit qu’il y a toujours moyen de le revoir de temps en temps, même avec la manière dont se termine la série. Personne ne meurt vraiment jamais dans l’Arrowverse.

Mais voilà, l’espoir de revoir Oliver vient de s’éteindre. Stephen Amell n’a apparemment pas l’intention de revenir de sitôt. Durant un livestream sur Instagram cette semaine, quand les fans lui ont demandé s’il apparaîtrait éventuellement dans d’autres séries DC de la CW, il répond clairement : « Non, j’ai fini ».

Il ajoute : « C’était bien. Ce fut huit bonnes années, mais il était temps d’en finir, » confie l’acteur.

Amell a également dévoilé qu’il avait regardé Roswell New Mexico sur la CW le soir précédent. Ce fut étrange pour lui de regarder la chaîne à nouveau : « C’était vraiment, vraiment bizarre de regarder à nouveau The CW », dit Amell. « C’était bizarre de revoir les promos pour Supergirl, Flash et Batwoman. Cela ressemble à une vie différente. Je ne pense pas que je le referais. »

C’est vraiment dommage qu’il ne souhaite pas revenir mais ça se comprend, il souhaite laisser ce rôle derrière lui après 8 ans à l’avoir jouer. Il ne fait pas non plus oublier que Arrow vient de se terminer cette année, peut être que dans quelques années, il changera d’avis et apparaîtra dans The Flash.

Les fans lui ont aussi demandé des nouvelles de la série spin-off Green Arrow and the Canaries mais l’acteur n’a aucune information dessus. Il avoue ne pas avoir vu l’épisode pilote qui faisait partie de la saison 8 de Arrow : « En fait, je n’ai pas vu cet épisode parce que je n’étais pas dedans, » dit-il. « Je ne n’ai pas encore eu le temps de le voir, mais je suis sûr que je le ferai à un moment donné. »

Pour finir, Stephen Amell dit que la production de sa nouvelle série dans le monde du catch, Heels, est suspendue indéfiniment à cause du Coronavirus : « Je m’apprêtais à tourner ma nouvelle série Heels et cela a été suspendu indéfiniment, » dit-il. « C’est frustrant parce que j’étais excité. Nous avons un casting incroyable. Ça va être génial. Mais pour l’instant mon entrainement s’est arrêté. »

La série Heels est en préparation pour la chaîne Starz.

Source : EW / Crédit ©CW