Peacemaker : Marvel a aidé James Gunn pour le caméo DC épique du final (spoilers)

Le caméo surprise du final de Peacemaker a été possible grâce à l’aide de Marvel et son équipe des Gardiens de la Galaxie.

Qui a dit que Marvel et DC étaient ennemis ? Le final de la série Peacemaker contient un caméo épique que personne n’attendait mais qui a ravi les fans de DC.

***Attention Spoilers***

A la fin de l’épisode, alors que la bataille finale est terminée, quatre membres de la Justice League font leur apparition. Superman, Aquaman, The Flash et Wonder Woman débarquent trop tard et bien évidemment, Chris les insulte en disant à Aquaman d’aller « baiser un autre poisson, connard ! ». Alors que Superman et Wonder Woman restent cachés dans l’ombre tout au long de la scène, Jason Momoa et Ezra Miller apparaissent an tant que leurs personnages de la Justice League et ont un échange verbal.

C’est un gros coup qu’a réussi James Gunn avec cette apparition, DC lui a vraiment laissé carte blanche. En discutant avec Variety, le créateur a confié qu’il a pu filmer cette scène grâce à l’aide de Marvel alors qu’il avait déjà commencé la production des Gardiens de la Galaxie 3.

« Je pense qu’avant de tourner la série, nous en avons parlé à Jason [Momoa]. Nous lui avons dit, ‘Écoute, [Peacemaker] dit que tu baises des poissons tout le temps.’ Et nous avions un peu peur qu’il soit contrarié, mais il a juste ri. Il était cool », a déclaré Gunn. « Donc, il était à bord depuis le début. Et puis Ezra, j’ai découvert grâce à des amis communs, qu’il aimait beaucoup mes films. Et donc j’ai demandé s’il pouvait venir tourner cette scène, et il a gentiment accepté de le faire. »

Ce fut en réalité un échange de bon procédé entre Marvel et DC : « En fait, Marvel a filmé [Ezra] pour nous, pendant que nous tournions ‘Les Gardiens 3’. Je veux dire, Marvel était redevable à DC, parce que l’équipe de Peacemaker a tourné mon test d’écran pour Chukwudi [Iwuji – qui joue dans Peacemaker] pour ‘Les Gardiens 3’ Et puis nous avons eu Ezra filmé par l’équipe des Gardiens 3. »

Peacemaker jaloux

De son côté, John Cena a discuté avec EW de ce moment et de ce que ça signifie pour Chris qui est jaloux de tous ces super-héros : « J’étais très fier de ce moment pour ce qu’il représentait. Je pense qu’un fil conducteur à travers tous les épisodes était la jalousie de Peacemaker envers tous ces super-héros. Il veut juste trouver sa place, il veut juste s’intégrer, et je pense que c’était une excellente façon d’exprimer qu’il a traversé l’enfer et de dire qu’il était enfin au niveau de tout le monde, ou du moins à ses yeux. »

Cette blague sur Aquaman ne plait pas à tout le monde, mais Cena pense que c’est surtout à propose de Peacemaker : « C’est juste une blague, et certainement une blague dont beaucoup de gens parlent, parce que les gens ont un certain sentiment à ce sujet, et je pense que c’est très intéressant, mais ce n’est pas juste une blague. C’est à propos de la jalousie de Peacemaker pour les autres super-héros. »

James Gunn se concentrera sur ses séries après Les Gardiens 3

Pour finir, il semble que cette expérience de série a donné envie à James Gunn de se consacrer un peu plus au petit écran à l’avenir. Dans la même interview pour Variety, il confie qu’après Les Gardens 3, il se concentrera sur la télévision : « Je pense que j’ai à peu près décidé qu’après en avoir fini avec ‘Les Gardiens’, je ferai de la télévision pendant au moins un an », a déclaré Gunn à Variety après qu’on lui ait demandé si travailler à la télévision lui plaisait plus qu’au cinéma.

Il ajoute : « Ma décision est prise là-dessus. Toutes les séries auxquelles nous avons affaire ne sont pas des choses que je vais écrire et réalisé, donc certaines d’entre elles peuvent prendre différentes quantités de mon temps. Peacemaker va être moi qui écrit et qui réalise, passant tout mon temps sur le plateau. Mais les autres séries je ne vais pas tout écrire et réaliser tous les épisodes. »

Gunn se concentrera ainsi sur la saison 2 de Peacemaker (qui a été officiellement renouvelé) une fois que Les Gardiens de la Galaxie 3 (et le spécial de Noël) sera terminé. Il compte aussi développer d’autres séries dans l’univers DC.

Source : Variety, EW / Crédit ©HBO Max