La Famille Addams : Netflix diffusera le reboot sur Mercredi de Tim Burton

La série de Tim Burton centrée sur Mercredi de la Famille Addams sera diffusée par Netflix.

L’année dernière, nous avons appris que Tim Burton travaillait avec MGM TV sur une série centrée sur Mercredi, le personnage de La Famille Addams. A l’époque, la série n’avait pas de diffuseur mais cette semaine, on apprend que la série revient officiellement à Netflix.

Intitulée Wednesday (Mercredi), la série est centrée sur la fille de la famille Addams alors qu’elle fait ses études à l’université. La série en live-action est décrite comme un mystère infusé de recherche surnaturel retraçant les années de Mercredi Addams en tant qu’étudiante à Nevermore Academy.

On suivra les tentatives de Mercredi pour maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrer une monstrueuse folie meurtrière qui a terrorisé la ville locale et résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très enchevêtrées à Nevermore.

Aucun acteur ni actrice n’a encore été attaché à la série et on ne sait pas encore qui jouera la nouvelle Mercredi. Mettre le personnage dans un cadre entièrement nouveau suggère également que le reste des Addams sera probablement présent que dans une capacité limitée.

On ne sait pas encore quand la série commencera le tournage, mais Netflix a posté la première affiche teaser de la série sur Twitter pour confirmer que le projet est en cours.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021