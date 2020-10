La Famille Addams : Tim Burton pour une série live-action

Tim Burton prépare une série La Famille Addams en live action avec les producteur de Smallville.

Longtemps cantonné au grand écran, Tim Burton s’embarque dans un nouveau voyage pour la télévision. Le réalisateur a les yeux rivés sur une adaptation en live-action du classique La Famille Addams.

Selon Deadline, Burton est en train de négocier pour produire et peut-être réaliser tous les épisodes de cette nouvelle version de la franchise. Les développeurs / producteurs exécutifs de Smallville Alfred Gough et Miles Millar seront les scénaristes de la série et serviront de showrunners ainsi que de producteurs exécutifs avec Burton.

Bien que cela ne soit pas confirmé, des sources affirment que la nouvelle série se déroulerait à l’époque actuelle et sera sous la perspective de Mercredi Addams et de ce à quoi le monde ressemblerait pour elle en 2020.

La MGM détient les droits de La Famille Addams. Pour le moment, la série n’a pas de diffuseur mais plusieurs acheteurs enchérissent, y compris Netflix, qui, selon les sources, se trouve en haut de la liste pour décrocher le projet.

L’histoire de La Famille Addams, une famille fictive créée par le dessinateur américain Charles Addams en 1938, a eu un certain nombre d’itérations sur les écrans au fil des ans, dont deux séries télévisées en live-action; une franchise de films avec Raul Julia, Anjelica Huston et Christopher Lloyd; et plus récemment un film d’animation de MGM avec la suite étant prévue pour 2021.

L’univers de La Famille Addams semble parfait pour Burton qui baigne dans ce genre « spooky » depuis des décennies avec ses films Beetlejuice, Edward aux Mains d’Argent ou encore Dark Shadows.

Cette série n’est pas tout à fait le premier projet à la télé pour Burton, mais c’est probablement le plus ambitieux. Il a précédemment développé et produit la série animée Beetlejuice, librement basée sur son film de 1988, qui a duré quatre saisons de 1989 à 1991.

Source : Deadline / Crédit ©MGM/DR