Gen V : Un personnage oublié de The Boys apparait dans l’épisode 5

Un personnage oublié de The Boys a fait une apparition dans l’épisode 5 de Gen V.

Gen V regorge de caméos et d’Easter Eggs liés à la série principale, montrant l’interconnectivité de la franchise tout en mettant en place la saison 4 de The Boys. Alors que de nombreux personnages populaires de The Boys sont apparus et devraient continuer d’apparaitre dans la série dérivée, Gen V vient de ramener un personnage oublié de The Boys.

Gen V observe le monde de The Boys sous un nouvel angle, en se concentrant cette fois sur un établissement connu sous le nom de Godolkin University. La série suit Marie Moreau, une jeune femme qui a le pouvoir de manipuler le sang et qui a l’opportunité de fréquenter la prestigieuse université dirigée par Vought. Cependant, en arrivant, Marie et ses nouveaux amis découvrent un vaste complot. Des tonnes de petits détails et d’easter eggs se trouvent dans Gen V au milieu de l’histoire principale, y compris cette référence sournoise à un personnage oublié de la série principale.

L’épisode 5 de Gen V contient une apparition de Mesmer, remettant le Super sous les projecteurs après une longue absence. Mesmer est un Super qui lit dans les pensées qui était autrefois un enfant star et avait sa propre série fictive « The Mesmerizer ». Une version adulte de Mesmer (Haley Joel Osment) est apparue pour la dernière fois dans la saison 1 de The Boys, où il a été recruté par les Boys pour les aider, cependant, Mesmer a trahi l’équipe, ce qui conduit Butcher à le tuer.

Le caméo de Mesmer dans l’épisode 5 de Gen V arrive vers la fin sous la forme d’un épisode de « The Mesmerizer ». Dans l’épisode, Andre et Cate ainsi que Rufus regardent la série expliquant ses prémisses de base et son histoire. Bien que les extraits soient brefs, c’est la première fois que Mesmer apparaît dans cet univers depuis la saison 1 de The Boys.

On notera que le jeune Mesmer (Aram Avakian) a le même aspect que dans The Boys et n’a pas vieilli puisque Gen V a simplement réutilisé les images de « The Mesmerizer » vues dans The Boys.

