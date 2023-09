Gen V saison 1 : Met en place la saison 4 de The Boys et apparition de l’Homme-Poisson

La saison 1 de Gen V mettra en place la saison 4 de The Boys et l’Homme-Poisson fera une apparition.

Il reste du temps avant le retour de The Boys avec sa saison 4 très attendue, dont le tournage s’est terminé en avril. En attendant, Gen V, le premier spin-off live-action de la franchise qui sortira plus tard ce mois-ci, devrait être un bon moyen de satisfaire les fans de la saga The Boys.

L’actrice Claudia Doumit, qui incarne la députée Victoria Neuman dans The Boys, reprend son rôle dans Gen V, qui se déroule à l’université pour jeunes super-héros exploitée par Vought.

« C’était génial de tourner Gen V parce qu’ils ont concocté beaucoup de choses qui vont se passer dans la saison 4 de The Boys », a déclaré Doumit, dans le cadre d’une interview menée avant la grève de la SAG-AFTRA. « Gen V met en place une grande partie du terrain et de nombreuses fondations sur lesquelles la saison 4 sera construite pour The Boys. Alors, regardez-la car elle vous donne beaucoup d’informations. »

Vernon Sanders, responsable chez Amazon et MGM Studios, a expliqué les liens entre les deux séries. « Ce que nous avons demandé, et ce qu’ils ont livré, c’est une série qui vit de manière autonome – qui a ses propres moteurs – et nous pourrons ensuite nous amuser avec la façon dont les mondes entrent en collision », a déclaré Sanders à EW. « Donc, au cours de la saison, il y aura certainement des croisements, et Gen V reflète de manière formidable la direction que nous prenons dans la saison 4 de The Boys. J’ai hâte que les fans s’y plongent. »

Et en parlant de « plongeon », un autre acteur de la série principale a été confirmé pour une apparition dans Gen V. Chance Crawford, alias l’Homme-Poisson (The Deep en VO), reprendra son rôle de The Boys, cependant, les détails sur son caméo sont gardés secrets.

Les autres acteurs de The Boys déjà officiellement confirmés pour Gen V sont Jessie T. Usher (A-Train), Claudia Doumit (Membre du Congrès Victoria Neuman), Colby Minifie (Ashley Barrett, la chargée de relations publiques frénétique de Vought) et P.J. Byrne (le cameraman interne de Vought Adam Bourke).

Le casting de Gen V comprend également Lizze Broadway dans le rôle d’Emma Meyer, la colocataire de Marie qui peut rétrécir, Maddie Phillips dans le rôle de la manipulatrice mentale Cate Dunlap, Shelley Conn dans le rôle de la doyenne de Godolkin, Sean Patrick Thomas dans le rôle du père d’André et ancien de Godolkin Polarity, Marco Pigossi dans le rôle du Dr. Edison Cardosa (qui semble également être impliqué dans la Forêt), Clancy Brown dans le rôle du professeur Brink, spécialiste de la lutte contre le crime, et Jason Ritter dans le rôle d’une sorte d’animateur d’émission télévisée de marionnettes.

Les trois premiers des huit épisodes de la saison 1 de Gen V seront diffusés sur Prime Video le 29 septembre.

