Hartley Coeurs à Vif : Retour d’une série culte pour une nouvelle génération

Cette semaine, Netflix a lancé le reboot de la série des années 90, Hartley Coeurs à Vif, pensée pour une nouvelle génération d’adolescents. Que vaut-elle ? Critique.

En plein cœur des années 90, alors que le monde était obsédé par Brenda, Brendon, Kelly et les autres riches ados de Beverly Hills, une nouvelle série pour adolescents plus sombre et réaliste débarquait sur le petit écran : Hartley Coeurs à Vif (Heartbreak High en VO). Cette série devenue culte nous venait tout droit d’Australie et était l’antithèse de Beverly Hills.

Entre 1994 et 1999, Hartley Cœurs à Vif aura eu 7 saisons et 210 épisodes, qui ont abordé de vrais sujets de société et offert tout un tas de personnages différents et complexes. Il y avait une véritable authenticité dans cette série Australienne, on suivait des adolescents qui semblaient réels, avec de vrais problèmes.

La série offrait des histoires et des personnages auxquels le public jeune pouvait d’identifier, suivant les élèves et les profs du lycée Hartley alors qu’ils naviguaient dans les tensions raciales en Australie, les romances au lycée et toutes sortes d’angoisses chez les adolescents. Et d’une certaine, manière, c’est ce que fait le reboot, mais à travers un objectif de 2022.

De retour à Hartley

Aujourd’hui, Netflix propose un reboot qui est plus une suite qui se passe de nos jours, toujours au même lycée Hartley, mais avec de tout nouveaux personnages, complètement différents des précédents, évitant ainsi de trouver des équivalents. Il n’y a pas de nouvelle Anita ou un nouveau Drazic, ils sont uniques, personne ne peut les remplacer. Créé par Hannah Carroll Chapman, ce remake est différent dans son style et ses personnages, tout en offrant des petits easter eggs ça et là, avec des caméos et autre références à l’originale. Et si la série reste un drama avec des thèmes sérieux abordés, le ton est un peu plus optimiste et léger que l’originale et ces gamins ont une libido débordante.

Evidemment, cette nouvelle série arrive dans un paysage audiovisuel qui contient déjà pléthore de séries pour ados. Si on devait la comparer à d’autres du moment, elle se trouve entre Sex Education, Euphoria et Genera+ion (une série très Gen Z qui n’aura duré qu’une seule saison, mais qui partage beaucoup avec ce nouvel Hartley). Pour des séries plus anciennes, on peut aussi la comparer à Freaks and Geeks, Skins ou encore Degrassi, qui au fil des ans s’est adaptée aux différentes générations qui regardaient la série.

Une amitié brisée

Cette nouvelle version d’Hartley Coeurs à Vif est centrée sur deux meilleures amies, Amerie (Ayesha Madon) et Harper (Asher Yasbincek), auparavant inséparables, qui sont déchirées par un mystérieux grief qui les transforme en ennemies jurées. Après un scandale, certains élèves vont être forcés d’assister à un cours d’éducation sexuelle alors que la principale Mme Woodsy (l’excellente Rachel House vu dans Thor Ragnarok) est désespérée de sauver la réputation du lycée qui n’est déjà pas très reluisante.

Amerie devient la paria du lycée et trouve refuge auprès de Darren (James Majoos) et Quinni (Chloe Hayden), deux élèves inséparables dont l’amitié est absolument adorable. Darren est le personnage non-binaire de la série et Quinni est là pour représenter les personnes autistes (l’actrice est elle-même autiste) et queer qui ne se voit pas souvent dans les médias.

Hartley Coeurs à Vif 2022 est une comédie sexuelle tout en étant un drame social sur une amitié brisée, sur la nature du sexe et des relations entre ados avec un groupe diversifié de personnages. L’accent de la série est mis sur les élèves et leur vie intérieure, mais il y a également une protagoniste claire en Amerie. La série la suit elle, son histoire, ses béguins et son parcours à travers cette amitié brisée avec Harper, qui du jour au lendemain, la complètement zappée et la trahie. Evidemment, il y a une raison qui sera révélée à la fin de la saison, mais pendant plusieurs épisodes, on ne comprend pas ce qui leur arrive.

Pour une nouvelle génération

En tant que personne qui a grandi dans les années 90 et qui a regardé l’originale à l’époque de sa diffusion sur France 2 (oui, le Cerveau montre son âge), on ne mentira pas sur le fait qu’on appréhendait ce remake. Après tout c’est vrai, pourquoi refaire de qui a déjà été fait, n’est-ce pas ? On a alors commencé à regarder cela sans grandes attentes, prête à être déçue par un autre reboot, mais voilà, la série a dépassé les attentes. Pas parce qu’elle est aussi bonne que l’originale (difficile de faire mieux, notre « cœur à vif » reste avec l’OG) mais parce qu’elle n’est pas faite pour nous, enfants des 90’s, elle est faire pour une public jeune d’aujourd’hui, avec leurs problème à eux. Et d’un point de vu objectif, c’est une bonne série pour la Gen Z.

Et la jeunesse d’aujourd’hui a le droit d’avoir son Hartley, avec leurs personnages et leurs préoccupations d’ados d’aujourd’hui. Cette nouvelle version parle à la génération qui a 14/15/16 ans en 2022, pas celle de 1998. Mais cela n’empêche pas les plus vieux de regarder et d’essayer de comprendre ce que vivent les plus jeunes, il y a des choses à apprendre plutôt que de les rejeter en bloc.

Hartley 2022 s’adapte complètement au public d’aujourd’hui et lui parle d’une manière que la série originale – même si la série des 90s contient des sujets intemporels auquel n’importe quel ado de n’importe quelle époque peut s’identifier – ne leur parle pas vraiment, parce que les temps ont changés. La série est aussi beaucoup plus centrée sur les élèves alors que l’originale donnait une plus grande perspective dans la vie des profs. Ici, si la proviseure et l’une des profs sont présentes, leurs vies personnelles ne sont pas vraiment explorées, du moins, pas pour cette première saison.

Vivre avec son temps

En fin de compte, cette série porte le même nom que l’originale, mais elle est différente dans son ton et son histoire, mais cela n’est pas étonnant. Si vous retournez dans votre ancien lycée 20 ans après, les choses auront changé, il y aura quelque chose de familier dans l’air, mais ce n’est plus votre lycée, c’est celui des ados d’aujourd’hui et c’est très bien ainsi. Ils se sont appropriés les murs, la peinture a changé, le mobilier n’est plus le même et le bureau du ou de la proviseur.e n’est plus à la même place. C’est simplement l’évolution des choses, c’est normal, même la série originale a changé à un moment.

Nous avons laissé des personnages à la fin des années 90 et nous revenons sur les lieux, plus de 20 ans plus tard avec un nouveau groupe. Ce n’est plus exactement la même chose, mais l’époque n’est plus la même, il faut vivre avec son temps et c’est ce que fait ce nouveau Hartley Cœurs à Vif. Ce n’est peut-être pas fait pour les anciens, mais cela ne veut pas dire que c’est mauvais, parfois, faire du neuf avec du vieux a du bon.

Cette nouvelle série a beaucoup de cœur, elle est drôle et offre des personnages à trois dimensions attachants qui valent la peine et tentent seulement de traverser leur années lycée le mieux qu’ils peuvent.

Composée de 8 épisodes, la première saison de Hartley Cœurs à Vif est à voir sur Netflix.

Crédit ©Netflix