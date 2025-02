Star Wars : Ryan Gosling pour le film de Shawn Levy

Ryan Gosling serait en pourparlers pour le film Star Wars de Shawn Levy.

Ryan Gosling pourrait bien rejoindre l’univers Star Wars. Selon Deadline, l’acteur de Barbie est en pourparlers pour un film dans la galaxie très très lointaine qui sera réalisé par Shawn Levy.

Levy et son partenaire Jonathan Tropper travaillent sur leur film Star Wars depuis deux ans. Il y a un film Star Wars sans titre sur le calendrier de sortie pour le 17 décembre 2027 et ce pourrait bien être celui-ci. Le prochain film Star Wars est The Mandalorian et Grogu prévu pour le 22 mai 2026. Tropper a co-écrit les films Levy Adam à Travers le Temps et C’est ici que l‘on se quitte.

Levy continue ainsi sa relation avec Disney après le succès de Deadpool & Wolverine qui a rapporté 1,33 milliard de dollars au box office mondial.

Pour le moment, les détails de ce prochain film Star Wars restent secrets, cependant, il ne serait pas connecté au canon principal de Luke Skywalker des épisodes I à IX et serait un film autonome.

Star Wars L’Ascension de Skywalker est le dernier film de la saga sorti en salles et date de 2019. Entre temps, Lucasfilm a porté son intention sur le développement et l’exploration de séries TV, la dernière en date étant Skeleton Crew avec Jude Law.

Avec la Star Wars Celebration qui se tiendra cette année à Tokyo, attendez-vous à plus de détails.

Toujours selon Deadline, le film devrait entrer en production cet automne.

Source : Deadline / Crédit ©DR