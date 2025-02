Razzies Awards 2025 : Joker 2, Megalopolis, Madame Web nommés pour le pire

Joker 2, Megalopolis et Madame Web se disputent le pire de l’année aux Razzies 2025.

Les nominations des Oscars c’est pour demain, mais en attendant, celles des Razzies sont tombées et ce n’est pas un honneur d’être nommés pour cette cérémonie redoutée à Hollywood.

En effet, les Golden Raspberry Awards, connus sous le nom des Razzies, ont annoncé leurs nominations pour les pires films, acteurs et cinéastes de l’année 2024, avec cinq films à égalité pour le plus grand nombre de nominations.

La comédie musicale super-vilain Joker : Folie à Deux, le projet passionnel et coûteux de Coppola Megalopolis, l’adaptation du jeu vidéo Borderlands, le film de super-héroïne Madame Web et le biopic présidentiel Reagan ont chacun accumulé six nominations, dont celle du pire film. Le reboot de The Crow réalisé par Rupert Sanders n’es pas épargné avec deux nominations et Unsfrosted avec Jerry Seinfeld est aussi pointé du doigt.

La plupart des nominations dans les catégories d’acteur, d’écriture et de réalisation découlaient des titres ci-dessus. Joaquin Phoenix et Lady Gaga ont été nominés individuellement pour le pire acteur et la pire actrice, et ont obtenu une nomination ensemble dans la catégorie pire Combo pour Folie à Deux.

Cate Blanchett et Dakota Johnson ont été distinguées pour leurs performances principales dans Borderlands et Madame Web, tout comme Seinfeld et Dennis Quaid pour Unfrosted et Reagan côté pire acteur.

Shia Labeouf et Jon Voight sont aussi nommés pour le pire second rôle, et on soulignera que les performances de Voight dans quatre film ont été citées (Megalopolis, Reagan, Shadow Land et Strangers).

Notez aussi que le nom de Jack Black revient à plusieurs reprises.

Pire film

Borderlands

Joker: Folie à Deux

Madame Web

Megalopolis

Reagan

Pire acteur

Jack Black – Dear Santa

Zachary Levi – Harold et le Crayon Magique

Joaquin Phoenix – Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid – Reagan

Jerry Seinfeld – Unfrosted

Pire actrice

Cate Blanchett – Borderlands

Lady Gaga – Joker: Folie à Deux

Bryce Dallas Howard – Argylle

Dakota Johnson – Madame Web

Jennifer Lopez – Atlas

Pire acteur second rôle

Jack Black (voix uniquement) – Borderlands

Kevin Hart – Borderlands

Shia LaBeouf (en drag) – Megalopolis

Tahar Rahim – Madame Web

Jon Voight – Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers

Pire actrice second rôle

Ariana DeBose – Argylle & Kraven the Hunter

Leslie Anne Down (dans le rôle de Margaret Thatcher) – Reagan

Emma Roberts – Madame Web

Amy Schumer – Unfrosted

FKA twigs – The Crow

Pire réalisation

S.J. Clarkson – Madame Web

Francis Ford Coppola – Megalopolis

Todd Phillips – Joker: Folie à Deux

Eli Roth – Borderlands

Jerry Seinfeld – Unfrosted

Pire Combo à l’écran

N’importe quel personnage horrible (mais surtout Jack Black) dans Borderlands

N’importe quel duo “d’acteurs comique” – Unfrosted

Le Cast entier de Megalopolis

Joaquin Phoenix & Lady Gaga – Joker : Folie à Deux

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller (dans les rôles de « Ronnie et Nancy ») dans Reagan

Prequel, Remake, Copie Arnaque ou Suite

The Crow

Joker: Folie à Deux

Kraven the Hunter

Mufasa: Le Roi Lion

Rebel Moon 2: L’Entailleuse

Pire scénario

Joker: Folie à Deux

Kraven the Hunter

Madame Web

Megalopolis

Reagan