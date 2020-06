Saison 2020 / 2021 : NBC renouvelle Manifest mais annule 3 autres séries

NBC renouvelle Manifest pour une saison 3 mais annule les nouveautés Indebted, Sunnyside et Bluff City Law.

Les survivants du vol 828 vont vivre encore un peu plus dans Manifest. NBC a enfin annoncé le renouvellement de la série dramatique sur le mystérieux avion qui a disparu puis est réapparu de nulle part. C’est un soulagement pour les fans puisque la saison 2 se termine sur un cliffhanger.

La série avec Josh Dallas rejoint la liste des séries dramatiques renouvelées par la chaîne, à savoir The Blacklist, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D., New York Unité Spéciale, New Amsterdam et This Is Us.

D’autres séries n’ont pas eu cette chance puisque trois autres sont annulées. La série judiciaire Bluff City Law avec Jimmy Smits n’aura pas de saison 2. Ce n’est pas une surprise puisque les audiences étaient mauvaises et la série n’a tenue que 2 mois et demi à l’antenne. Elle s’est achevée après 10 épisodes.

C’est aussi le cas pour les comédies Indebted avec Fran Dresher et Sunnyside de Kal Penn. La première a été lancée à la mi-saison mais ces chiffres n’étaient pas bons. Quant à Sunnyside, la série lancée à la rentrée a été retirée de l’antenne après seulement quelques épisodes. Son destin était donc scellé à ce moment là mais les épisodes restants ont été mis en ligne. Elle avait peu de chance de revenir sur NBC mais il y avait une possibilité d’une seconde vie sur la plateforme digitale Peacock.

Ces séries annulées rejoignent The InBetween, Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector, et Perfect Harmony.

