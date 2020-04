Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Daniel Sousa d’Agent Carter dans la saison finale (photo)

Un personnage d’Agent Carter sera de retour dans la saison finale de la série Agents of S.H.I.E.L.D.

La nouvelle se sait depuis un moment mais les fans de Marvel peuvent enfin avoir un aperçu de Daniel Sousa, un personnage connu des téléspectateurs d’Agent Carter. En effet, Enver Gjokaj a repris son rôle pour la saison finale de série Agents of S.H.I.E.L.D.

Gjokaj n’imaginait pas reprendre son rôle : « Cela ne m’a jamais traversé l’esprit, » confie-t-il à EW au sujet d’un retour dans le monde de Marvel. Il fut surpris qu’on lui demande de revenir : « J’aurais été ravi à tout moment de revenir, mais je pense qu’en tant qu’acteur, vous n’avez pas le temps. Vous passer simplement au prochain projet. »

Parce que Agent Carter et Agents of S.H.I.E.L.D. se déroulent à des époques différentes, les deux séries n’ont jamais eu de véritable crossover en dehors d’un flashback au début de la saison 2 de S.H.I.E.L.D.. Agent Carter se déroulait dans les années 40 et S.H.I.E.L.D. se passe dans le présent.

Mais depuis peu, le voyage dans le temps est un facteur dans Agents of S.H.I.E.L.D. ce qui permet à la série de retourner à l’époque d’Agent Carter. A la fin de la saison 6, l’équipe à fait un saut dans le New York des années 30. Leurs différents voyages dans le temps les amèneront à croiser Sousa.

Jeff Bell, le co-showrunner de la série promet que les fans d’Agent Carter verront une autre facette de Sousa.

Agents of S.H.I.E.L.D. revient à partir du 27 mai sur ABC pour sa septième et dernière saison.

Source : EW / Crédit ©ABC