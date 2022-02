Grey’s Anatomy saison 18 : Gros événement pour l’épisode 400 alias le final

L’épisode 400 de Grey’s Anatomy devrait être le final de la saison 18 et la showrunner tease un gros événement pour l’occasion.

La saison 18 de Grey’s Anatomy est actuellement en pause et reviendra la semaine prochaine sur ABC. En attendant, la showrunner Krista Vernoff tease le final de la saison qui devrait être le 400e épisode de la série si tout ce passe bien.

« Je pense que le dernier épisode de notre saison sera le 400e, s’il n’y a plus de retards COVID et que nous ne finissons pas par abandonner un épisode », a-t-elle déclaré à TVLine lors du Festival de télévision SCAD (Savannah College of Art and Design). Mais « c’est un grand si », a-t-elle reconnu.

Il y a toujours de grandes attentes pour un épisode au chiffre rond pour la série. Le dernier épisode marquant, le 300e – écrit par Vernoff – a rendu hommage aux personnages passés de la série qui nous ont quittés. Si pour le moment, Vernoff ne veut rien révélé sur ce qu’elle a prévu, elle dit : « Non, nous ne faisons pas une comédie musicale en noir et blanc » quand cela est suggéré, « mais ça va être un assez gros événement, je pense. »

Grey’s Anatomy, qui a récemment été renouvelée pour la saison 19, revient le 24 février pour l’épisode 9 de la saison 18 en cours. On devrait découvrir le résultat des différents cliffhangers du final de mi-saison.

La saison 17 de Grey’s Anatomy est actuellement diffusée sur TF1 tous les mercredis.

Source : TVLine / Crédit ©ABC