Grey’s Anatomy : La série médicale reviendra bien pour une saison 19 !

Grey’s Anatomy est officiellement renouvelée pour une saison 19 avec Ellen Pompeo de retour.

Et de 19 ! La série Grey’s Anatomy continue sa longévité record et reviendra pour une saison 19 à la rentrée prochaine. ABC vient de renouveler sa série médicale et réussit à garder sa star avec elle. Ce n’est pas une surprise puisque les négociations étaient entamées et les contrats sur le point d’être signés. Cette nouvelle arrive peu de temps après qu’Ellen Pompeo avait exprimé son envie de mettre bientôt fin à la série.

« Grey’s Anatomy est un véritable phénomène, apprécié du public du monde entier. Qu’ils le regardent en direct sur ABC, ou en streaming sur Hulu ou globalement sur Disney+ ou Star+, il est clair que les fans ne peuvent pas en avoir assez de la brillante création de Shonda Rhimes », a déclaré Dana Walden, président de Entertainment, Walt Disney Television, dans un communiqué de presse.

« Nous avons une confiance énorme en Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo et toute l’équipe créative pour découvrir de nouvelles histoires inédites qui continueront de se concentrer sur la médecine moderne, s’attaqueront aux problèmes qui façonnent le monde qui nous entoure et résonneront profondément auprès des fans fidèles pour les années à venir. »

« Je ne pourrais pas être plus heureuse que nous puissions continuer à raconter les histoires de Meredith, Bailey, Richard et de tous les autres médecins du Grey Sloan Memorial pour une autre saison », a déclaré la créatrice Shonda Rhimes dans le même communiqué. « C’est un vrai témoignage de Krista Vernoff, des acteurs, de l’équipe et de tous les scénaristes qui gardent le public en haleine semaine après semaine. Et cela ne serait pas possible sans les générations de fans incroyables qui soutiennent Grey’s Anatomy depuis tant d’années. »

Krista Vernoff, qui a repris les rênes en tant que showrunner il y a quelques saisons, reste à ce poste.

La saison 18 de Grey’s Anatomy est pour le moment en pause et reviendra le 24 février prochain.

Source : Deadline / crédit ©ABC