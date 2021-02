The Mandalorian saison 3 : Cara Dune recastée ?

Le personnage de Cara Dune pourrait être recasté après le renvoi de Gina Carano.

Cara Dune sera-t-elle recastée ? C’est la rumeur qui circule depuis le renvoi de Gina Carano la semaine dernière. En effet, selon The Hollywood Reporter, Lucasfilm aurait l’intention d’engager une nouvelle actrice pour reprendre le rôle plus tard.

Gina Carano a été renvoyée de la série The Mandalorian parce qu’elle a posté des tweets et des posts Instagram anti-sémites, anti-masques, transphobes et a également fait circuler de la désinformation sur des soi-disants fraudes durant l’élection présidentielle américaine.

Avant cette controverse médiatique, elle était en passe d’avoir une plus grande place dans l’univers du Mandalorian avec une série spin-off potentielle et une belle augmentation. Durant la journée des investisseurs en décembre, Disney allait faire une grande annonce à son sujet mais ils ont complètement abandonné les plans après avoir eu connaissance de ses posts sur les réseaux sociaux.

Ironiquement, c’est sur les réseaux sociaux que Carano a appris son licenciement, disant à la journaliste Bari Weiss qu’elle «l’avait découvert… comme tout le monde».

Sa figurine a aussi été annulée par la société Hasbro qui s’occupe des jouets liés à la série.

Pour le moment, on ne sait pas si cette information sur un recast est réelle. Disney+ n’a pas commenté l’information et une source de TVLine dit que ce n’est pas vrai.

Il faudra attendre de voir si Lucasfilm décide de recaster le personnage ou de créer un nouveau rôle féminin pour la remplacer dans la saison 3 de The Mandalorian.

Source : THR, TVLine / Crédit ©Lucasfilm