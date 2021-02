The Mandalorian : Gina Carano virée de la série à cause de ses posts « odieux »

Lucasfilm dénonce les posts « odieux » de Gina Carano et la renvoie de la série The Mandalorian.

Gina Carano st officiellement virée de The Mandalorian. Depuis quelques mois, l’actrice est dans la tourmente à cause de ses tweets controversés. La situation s’est accélérée ces derniers jours et Lucasfilm a décidé de prendre ses distances.

Cette semaine, Carano a partagé de la désinformation sur les réseaux sociaux qui comparait la politique américaine moderne à l’Allemagne nazie. Elle s’est aussi moqué de l’utilisation de masques pour empêcher la propagation de COVID-19 et propageait la désinformation sur la fraude électorale.

Lucasfilm a publié une déclaration éloignant le studio de Carano et condamnant ses publications. « Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué à EW.

Ils ajoutent : « Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »

En plus d’avoir perdu son rôle dans The Mandalorian, un porte-parole de l’agence UTA a déclaré qu’il ne la représentait plus.

Carano, une ancienne combattante d’Arts Martiaux Mixtes est apparue dans des films comme Haywire, Fast & Furious 6 et Deadpool. Elle est ensuite apparue dans les deux premières saisons de The Mandalorian en tant que Cara Dune, une mercenaire endurcie.

Il y avait des rumeurs comme quoi elle ferait partie d’une des séries spin-offs de The Mandalorian mais il est désormais clair que ce ne sera pas le cas.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm