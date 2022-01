Peacemaker : James Gunn a refilmé 5 épisodes après le recasting de Vigilante

Après le recasting de Vigilante, James Gunn a dû refilmer 5 épisodes de Peacemaker.

La série déjantée Peacemaker a démarré la semaine dernière sur HBO Max et si elle semble avoir été produite sans encombre, un changement de dernière minute a forcé le créateur et réalisateur James Gunn à refilmer pas moins de 5 épisodes.

A l’origine, Chris Conrad (Hercules, Patriot) a été casté pour jouer le rôle d’Adrian Chase / Vigilante dans la série spin-off de The Suicide Squad. Cependant, alors que la production avait démarré depuis quelques mois, Conrad a quitté la série pour des raisons de différends créatifs. Il a ensuite été remplacé par Freddie Stroma (La Chronique de Brigerton, UnReal).

Expliquant le départ de Conrad dans une interview avec Screen Rant, James Gunn a décrit l’impact que le changement d’acteurs a eu sur la production de Peacemaker : « [Stroma] est arrivé tard. Nous avions déjà tourné cinq épisodes et demi avec un autre acteur, qui est un gars incroyablement talentueux, mais nous étions sur des longueurs d’ondes différentes à propos de certaines choses, et je ne pense pas qu’il voulait continuer sur la série à long terme », a déclaré Gunn.

Il ajoute : « Nous avons donc fait venir Freddie après cinq épisodes et demi, et j’ai refait toutes ses scènes… nous les avons refaites. J’ai réalisé toutes les scènes avec Vigilante sur cinq épisodes et demi. »

La version de Stroma de Chase, un maniaque masqué qui rend justice lui-même en tant que Vigilante, est « différente de l’Adrian Chase que le monde DC connaît », a déclaré l’acteur dans une interview exclusive avec ComicBook. « C’est un personnage complètement différent. Donc, je savais que la recherche sur Adrian est plus par respect pour le personnage. En ce qui concerne le jeu réel du rôle, c’est ce qui était sur la page que James a écrite. C’est un personnage complètement différent. C’est donc un peu la direction dans laquelle je suis allé avec ça. »

La version de Stroma est effectivement très différente du Chase/Vigilante que les fans des comics (ou même les téléspectateurs de l’Arrowverse) connaissent, il est bien plus déjanté et juvénile.

Peacemaker est disponible tous les jeudis sur HBO Max.

Source : Screen Rant, ComicBook / Crédit ©HBO Max