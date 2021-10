Chicago Fire saison 10 : Le showrunner s’exprime sur le départ potentiel de Casey

Jesse Spencer va-t-il vraiment quitter Chicago Fire ? Le showrunner s’exprime sur le départ potentiel de Casey de la caserne. Spoilers.

Cette semaine, les téléspectateurs de Chicago Fire ont vu Casey sur le point de prendre une décision importante qui le pousserait à quitter Chicago. Lorsque le pompier est revenu d’une visite dans l’Oregon pour voir Griffin et Ben Darden, il a avoué à Herrmann qu’il pensait déménager à l’autre bout du pays pour s’occuper des fils de son meilleur ami Andy mort dans le premier épisode de la série.

Une promo pour le 200e épisode de mercredi prochain a davantage teasé le départ potentiel de Casey avec des mots émouvants de Boden et des flashbacks du temps du capitaine à la caserne 51. Est-ce que cela signifie que Jesse Spencer quittera la série de NBC dans lequel il joue depuis le début ?

Pour le moment, aucun départ officiel n’a été annoncé et le showrunner Derek Haas reste très vague sur la question. Dans une interview à TVLine, il confie : « Tout ce que je peux dire, c’est que nous ne faisons pas les choses à moitoé sur Chicago Fire. Parfois, nous faisons semblant de vous tromper, parfois non », répond vaguement le showrunner Derek Haas en riant. « C’est ce qui rend la série intéressante. »

Il donne pour exemple : « Quand le bateau coulait entre [les saisons 9 et 10], un membre de ma famille s’est dit : « On sait que 99 % du temps, ils vont bien. Mais c’est le 1% qui me rend nerveux. » Je me dis ‘Ouais, c’est la seule façon de faire ces séries. » »

Pour Casey, c’est comme s’il n’y avait pas d’autre choix que de quitter Chicago pour s’occuper des garçons Darden. « Il a certainement eu d’autres problèmes au fil des ans qui auraient pu lui coûter son emploi ou le suspendre pendant un certain temps, et il les a tous surmontés, mais nous sommes un peu dans une situation sans issue. ici », dit Haas.

De plus, décider de devenir le tuteur de Griffin et Ben réalise un rêve de Casey qui remonte au pilote. « Une chose que nous avons montrée depuis l’épisode 1, c’est à quel point il veut être père et avoir une famille. Cela correspond à son caractère, il va mettre en premier la santé et la sécurité de ces garçons », note Haas.

Casey envisagera donc son avenir dans le 200e épisode « nostalgique » et ce que cela pourrait signifier pour sa relation avec sa petite amie Sylvie Brett. Et étant donné qu’il s’agit d’un épisode marquant, il n’est pas surprenant qu’ « il se passe de grandes, grandes choses. De grandes choses, cinématographiquement et aussi émotionnellement », tease Haas.

En préparant l’épisode, « on savait que ça allait être le cinquième épisode de la saison. Habituellement, nous décomposons tout vers le final d’hiver, mais cette année, nous avons dit : « Décomposons tout vers le 200e », partage Haas. « Donc, beaucoup de scénarios qui ont commencé vont soit être résolus, soit avoir une sorte de point culminant dans cet épisode. »

Cela inclue la naissance du bébé de Cruz.

Chicago Fire, c’est le mercredi sur NBC.

Source : TVLine / Crédit ©NBC