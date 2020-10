Social Distance : Portrait d’un nouveau quotidien

Critique de Social Distance, la série de Netflix filmée en confinement, qui fait le portrait d’un nouveau quotidien.

Après l’épisode spécial de Plan Cœur, Netflix propose une autre série en confinement : Social Distance. Il s’agit d’une série produite par Jenji Kohan, la créatrice de Orange is the New Black et créée par Hilary Weisman Graham qui était scénariste sur la série carcérale. Au casting de Social Distance, vous reconnaîtrez de nombreux visages de la télévision US : Danielle Brooks (Orange is the New Black), Guillermo Díaz (Scandal), Oscar Nunez (The Office), Marsha Stephanie Blake (Dans leur regard), Miguel Sandoval (Station 19), Steven Weber (iZombie), Asante Blackk (Dans leur regard) ou encore Mike Colter (Luke Cage) font partie des acteurs qui apparaissent dans les épisodes anthologiques.

Comme son nom l’indique, la série a été réalisée en distanciation sociale, en plein confinement, en utilisant les outils technologiques du moment qui permettent aux gens de rester connectés virtuellement. Ce terme de « distanciation sociale » est entré dans nos vies cette année et il est désormais indissociable de 2020. Mais en réalité, c’est plus une distanciation physique parce que les technologies d’aujourd’hui permettent aux gens de rester proches socialement.

Les 8 épisodes de la série sont assez courts, chaque épisode dure environ 20 minutes, ce qui est le format parfait pour ne pas trop plomber les choses, surtout que nous sommes encore dans ces moments dans la vraie vie. Ils se concentrent chacun sur une histoire différente et autonome sur des personnes – plutôt bien conçus – qui naviguent dans notre nouveau quotidien normal. Social Distance capture ainsi assez bien les mois vécus en confinement et se concentre surtout sur les mois d’avril et de mai, tout en proposant des personnages à trois dimensions qui pourrait exister au delà du « concept confinement » de la série. Elle montre ainsi des moments de tristesse, des moments de détresse, des moments de colère, mais aussi des moments de joie et d’entraide.

En plein dans la crise

Pour ce qui est de sa réalisation, la série est impeccable à ce sujet. Elle utilise Zoom, facetime ou encore des caméras de sécurité de manière intelligente, pour raconter des histoires touchantes et profondes, des histoires de connexions humaines ou d’isolation en tant de crise. Les personnages de la série sont comme le reste du monde, affectés directement ou indirectement, par la COVID-19. Evidemment, Social Distance n’est pas la série qu’il vous faudra pour vous évader du quotidien et de la crise sanitaire actuelle. Elle vous plonge en plein dedans mais cela peut avoir un effet cathartique assez intéressant pour exorciser ses démons.

Si vous préférez vraiment vous échapper de la réalité, Social Distance n’est peut-être pas pour vous. Il est vrai que c’est un peu trop proche de notre réalité du moment et que certaines personnes vont préférer rester éloignées de ce genre de série. Mais Social Distance vaut le coup d’œil. Tous les épisodes ne se valent peut-être pas mais avec toutes les choses horribles qui se sont produites cette année, une chose dont nous pouvons être reconnaissants – et ce que Social Distance souligne – est que la pandémie nous a amenés à réévaluer nos vies et nos cercles sociaux.

New Normal

Social Distance n’est pas la première série à prendre ce sujet à bras le corps. Love in Time of Corona, diffusée en aout sur Freeform, a aussi été filmé de la même façon en traitant des mêmes sujets, que ce soit la coronavirus ou les injustice sociales, mais la série de Freeform était plus centré sur les relation de couple. Il y a également la série Connecting, actuellement sur NBC, centré sur un groupe d’amis qui tentent de rester connectés durant la pandémie.

Social Distance est un peu plus large dans ses sujets et c’est une anthologie alors que Love in Time of Corona et Connecting sont plus une histoire en fil rouge. Cependant, si les histoires de Social Distance sont indépendantes les unes des autres, elles ont un but commun, elle rappelle que même si nous sommes éloigné.es les un.es des autres, nous devons nous écouter et ne pas oublier les relations qui compte vraiment.

La série n’est pas parfaite mais elle est un bon exemple pour Hollywood de s’adapter à la situation actuelle pour filmer en toute sécurité. Elle est vraiment le reflet d’une nouvelle réalité et montre que les studios vont devoir regorger d’inventivité logistique pour continuer à créer du divertissement.

Crédit ©Netflix