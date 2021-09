Twisted Metal : Anthony Mackie pour l’adaptation en live-action

Anthony Mackie jouera John Doe dans l’adaptation en live-action en série du jeu vidéo Twisted Metal.

Après avoir été nommé nouveau Captain America, Anthony Mackie (Falcon et le Soldat de l’Hiver) incarnera un autre rôle populaire dans le monde des jeux vidéo. Selon Deadline, Mackie jouera le rôle principal de John Doe dans la série télévisée en direct d’une demi-heure, Twisted Metal de Sony Pictures Television et PlayStation Productions. Il sera également producteur exécutif de la série.

« Nous sommes ravis d’avoir Anthony Mackie à bord. Sa capacité à mélanger comédie, action et drame est parfaite pour le monde Twisted que nous créons », a déclaré Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions.

Twisted Metal est une comédie d’action écrite par les scénaristes de Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick, à propos d’un outsider amnésique a qui l’on offre une chance d’avoir une vie meilleure, mais seulement s’il peut livrer avec succès un colis mystérieux à travers un désert post- apocalyptique. Avec l’aide d’un voleur de voiture à la gâchette facile, il affrontera des maraudeurs sauvages conduisant des véhicules de destruction et d’autres dangers de la route ouverte, y compris un clown dérangé qui conduit un camion de glaces trop familier.

The Last of Us, une autre adaptation de jeu vidéo Playstation, est actuellement en cours de production pour HBO. Aucun diffuseur n’est annoncé pour Twisted Metal.

Source : Deadline / Crédit ©DR