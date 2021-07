The Last of Us : Premier aperçu s’une scène importante (photo de tournage)

Gabriel Luna partage une photo prise sur le tournage de la série The Last of Us qui donne un aperçu d’une scène cruciale du jeu vidéo.

Le tournage de la série de HBO, The Last of Us a enfin démarré à Calgary au Canada et une première photo en provenance du tournage a été postée en ligne par l’une des stars de la série.

Gabriel Luna, qui joue Tommy Miller, a partagé une photo sur Instagram aux côtés de ceux qui jouent sa famille dans la série. On trouve ainsi Pedro Pascal dans le rôle de son frère Joel et la jeune Nico Parker qui a récemment été annoncée dans le rôle de Sarah, la fille de Joel.

View this post on Instagram A post shared by Gabriel Luna (@iamgabrielluna)

Cette image laisse penser que la scène qu’ils tournaient à ce moment là est un flashback avant que la civilisation soit décimée. La présence de la fille de Joel est une indication puisque dans les jeux vidéo, elle meurt durant les événements tragiques qui ont détruit la civilisation.

Basé sur le jeu vidéo acclamé par la critique, The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel (Pascal) est embauché pour faire sortir Ellie (Bella Ramsey) d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

Merle Dandridge (The Flight Attendant) reprendra son rôle de voix dans les jeux vidéo en tant que Marlene, la cheffe des Fireflies.

The Last of Us est créée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann qui sont à l’écriture de la série. Kantemir Balagov est à la réalisation du premier épisode.

Source : Deadline / Crédit ©DR