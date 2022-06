The Flash saison 8 : Nouveau speadster et retour inattendu (Spoilers)

Une nouvelle actrice rejoint la saison 8 de The Flash et un acteur inattendu fait son retour. Spoilers et promo.

La dernière partie de la saison 8 de The Flash s’annonce assez intéressante. Dans l’épisode de cette semaine, alors qu’un nouveau speedster est en ville, Barry a rendu visite à Eobard Thawne (la version de Tom Cavanagh) sur Lian Liu pour s’assurer qu’il était toujours bien emprisonné sur la base d’ARGUS et pour découvrir qui est ce nouveau speeder.

De retour à Central City, Flash se retrouve face au nouveau speedster qui se trouve être Dr Meena Dhawan alias Fast Track et qui en réalité, ne semble pas être une menace. L’introduction de ce nouveau personnage, joué par Kausar Mohammed (Soraya Abbas dans le reboot des 4400), semble lancer le dernier roman graphique de la saison. Le Dr Dhawan dit à Barry qu’elle travaille avec quelqu’un pour essayer d’améliorer sa vitesse artificielle et semi-permanente.

Dans la promo de la semaine prochaine, il s’avère que l’une des personnes avec qui elle travaille est Eobard Thawne mais pas celui qui est enfermé sur Lian Lui. En effet, le Thawne qui travaille ave Dr Dhawan est la version de Matt Letscher. Vous lisez bien, le Thawne original sera de retour dans The Flash.

Barry est assez étonné de voir Eobard et les fans vont probablement être également surpris, pour tout un tas de raisons. Tout d’abord, Eobard Thawne est joué par Tom Cavanagh dans The Flash depuis bien longtemps. Comme pointé plus haut, il était même présent dans l’épisode de cette semaine, mais les fans de longue date de la série se souviendront qu’Eobard a pris l’apparence d’Harrison Wells.

Bien sûr, c’est The Flash. Avec toutes les chronologies et les choses qui ont été créées et qui s’entrecroisent, tout le monde se demande comment le Thawne original est de retour. Alors comment cette version de Thawne, qui semble ne pas savoir de quoi Barry parle quand il lui dit qu’il est Reverse Flash. Est-ce une ruse de Thawne qui manipule Barry et joue les innocents ou est-ce qu’il n’est vraiment au courant de rien ? On attend la réponse.

En ce qui concerne Letscher jouant Eobard, les fans de l’Arrowverse l’ont vu pour la dernière fois dans la dernière saison de Legends of Tomorrow où Sara Lance et l’équipe l’ont retrouvé en 1914 lors de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, un point qui était un « point fixe » dans l’histoire qu’Eobard était condamné à protéger pour l’éternité après avoir été dépouillé de ses pouvoirs.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×18 – The Man in the Yellow Tie