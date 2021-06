The Handmaid’s Tale saison 4 : Vengeance brutale dans le final (SPOILERS)

Le final de la saison 4 de The Handmaid’s Tale contient un moment brutal qui pourrait redéfinir le reste de la série. SPOILERS.

La saison 4 de The Handmaid’s Tale vient de se terminer et la série laisse les téléspectateurs sur un moment choquant et brutal que certains membres du casting ont signifié de satisfaisant : une attaque mortelle sur Fred Waterford.

Dans le dernier épisode de la saison, June a finalement pris sa revanche sur les Waterford en négociant un accord avec le Commandant Lawrence pour la libération de 22 femmes de la résistance en échange du retour de Fred Waterford à Gilead. Seulement, au lieu de ramener Fred à Gilead, avec l’aide de Nick, Lawrence l’a laissé glisser entre leurs doigts et l’a mené tout droit dans les griffes meurtrières de June et de ses collègues servantes, qui l’ont battu à mort à tour de rôle. La dernière fois que nous voyons Fred, son cadavre sans tête est suspendu au mur, au même endroit où des servantes ont été pendues les saisons précédentes. On laisse ensuite une Serena Joy enceinte qui n’a aucune idée de ce qui est arrivé à son mari.

Clairement, la mort de Fred aura des répercutions dans la saison 5, mais nécessairement celles qu’on pense. Dans une interview à EW, le showrunner Bruce Miller s’est confié sur la mort de Fred ainsi que la suite de la série. Il explique que la mort de Fred est la suite naturelle de l’histoire de June : « La mort de Fred était, comme tout, une suite naturelle de l’histoire de June. Alors c’est vraiment une question de, que ferait June si elle était libre ? Quelles sont les choses qu’elle ferait si elle en avait l’opportunité ? Est-ce qu’elle la saisirait ou pas ? Je pense que c’est vraiment intéressant parce que pendant longtemps, nous étions tellement confrontés aux restrictions de June, et maintenant nous avons affaire à la liberté de June, et les choix sont les siens. Ils ne sont pas ceux de quelqu’un d’autre et elle doit vivre avec eux. »

June en fuite et Gilead content ?

A la fin, June semble avoir pris la décision de fuir mais Miller dit que c’est plus compliqué que ça : « Eh bien, je ne sais pas si elle va partir. Elle se sent obligée. (…) Luke vient d’entrer et a vu sa femme pleine de sang tenant un enfant. Et il ne sait pas encore ce qui s’est passé. Donc, je pense que basé sur l’épisode précédent où son flashback avec Luke dit : « Je t’aimerai peu importe ce que tu deviens. Ne t’inquiète pas, j’aimerai la personne que tu seras . » A ce moment, elle pense : « Ouais, vous vous souvenez quand il a dit ça ? Ce n’est évidemment pas vrai. Alors je m’en vais. » »

Mais ce n’est pas définitif : « Mais il peut revenir et dire : « Non, non, non, non ». Je pense que sur le moment, cela semble très final, mais c’est un moment très dramatique, un épisode très dramatique. Elle est restée debout toute la nuit, et cette chose horrible est arrivée. Il se réveille le matin. Je veux dire, ça ne pourrait pas être un moment plus difficile. Alors, a-t-elle l’impression d’avoir irrémédiablement rompu son mariage et son rôle de mère ? Bien sûr. Se sentira-t-elle ainsi demain ? Je ne sais pas. »

Concernant la réponse future de Gilead par rapport à la mort de Fred, Miller pense que ce ne sera pas un problème pour Nick et Lawrence : « J’ai l’impression qu’ils voulaient que Fred disparaisse. Ils s’en fichent si Fred est de retour ; ils veulent seulement qu’il arrête de parler. Donc tant que Fred ne parle pas et qu’il a été supprimé, ils sont contents de ça. »

Il ajoute : « Je ne pense pas que Lawrence ou Nick travaillent complètement contre Gilead ; ils travaillent dans la zone où ils peuvent travailler à Gilead. Donc, je pense qu’avant d’aller rencontrer June, Lawrence a obtenu cette approbation, qu’ils pourraient faire l’échange contre Fred, et il y a un peu de manipulation de sa part qu’il doit en quelque sorte obtenir une raison officielle pour laquelle les Yeux ont emmené Fred à la frontière, mais les Yeux peuvent faire disparaître n’importe qui. C’est toute l’idée derrière Nick de l’emmener dans les bois et de ne pas le faire revenir – c’est ce qui se passe à Gilead. Et comment ils se sont débarrassés de lui, c’est aussi ce qui se passe à Gilead; c’est exactement ce qu’ils lui auraient probablement fait de toute façon. »

Serena Joy, la vraie menace ?

La mort de Fred est bénéfique pour Gilead, cela « leur fait gagner du temps et de l’argent, » dit Miller et pour lui, ce n’est pas Gilead qui faut craindre mais Serena : « Je pense que Gilead s’en fiche, mais je pense que Serena est celle dont on doit vraiment s’inquiéter, ou celle qui m’inquiète. Parce que Serena, bien qu’elle ait des sentiments mitigés à propos de Fred, et certainement la mort de votre agresseur est une chose émotionnelle compliquée j’imagine, elle n’aime pas non plus perdre. »

Il ajoute : « Et je pense qu’elle aurait certainement l’impression que c’est June qui entre chez elle et lui prend quelque chose en particulier, puis jubile en lui envoyant le doigt et la bague. Donc je pense que June a définitivement piqué Serena au vif, et ça va être très intéressant de voir comment elle décide de revenir parce qu’honnêtement, elle a en fait une situation plus facile parce que maintenant elle peut se servir de Fred sans avoir la peine de l’avoir autour. »

Quant à ce que les téléspectateurs peuvent attendre de la saison 5 : « Eh bien, c’est clairement le Choix de Sophie : la série, dans la mesure où vous devenez quelqu’un qui a fait ces choix terribles. Et contrairement à une version cinématographique, nous savons quels étaient ses choix ; nous sommes dans sa douleur et son traumatisme. Donc c’est vraiment intéressant. (…) Pouvons-nous revenir à la normale ou devons-nous passer à quelque chose de nouveau ? Et c’est là qu’en est June en ce moment. Elle a fait cette chose terrible qu’elle pense être irréparable. Peut-elle revenir en arrière ? Ou doit-elle décider que parfois vous devez non seulement sacrifier une partie de votre vie, mais vous devez sacrifier votre vie entière pour rendre le monde meilleur pour la prochaine génération ? »

« La suite de l’histoire parle du long combat, et comment garder son énergie, son enthousiasme, sa santé mentale, toutes ces choses, pendant qu’on essaye de se battre pour quelque chose dont on ne verra peut-être jamais la fin ou qu’il n’en sortira jamais rien de bien ? Tout cela peut être seulement pour vos enfants ou les enfants de vos enfants. Comment garder ces combats dignes ? Donc je pense que pour June, c’est l’intégration de June la guerrière et Offred la guerrière, dans June la mère et Offred la mère. »

Le final de The Handmaid’s Tale sera disponible demain, 17 juin sur OCS.

Source : EW / Crédit ©Hulu