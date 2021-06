The Handmaid’s Tale saison 4 : Yvonne Strahovski tease le final le plus satisfaisant de tous

Pour Yvonne Strahovski le final de la saison 4 de The Handmaid’s Tale le plus satisfaisant de tous.

Demain, Hulu dévoilera le dernier épisode de la saison 4 de The Handmaid’s Tale. Dans une nouvelle interview, Yvonne Strahovski, qui incarne Serena Joy Waterford, s’est confiée sur le final et sur son personnage.

Serena est personnage auquel il est vraiment difficile de faire confiance et l’actrice en a clairement conscience, elle-même ne lui fait confiance : « Je ne lui fais pas complètement confiance mais je ne la rejette pas non plus », dit-elle.

« Je pense que pendant les premières saisons, les gens étaient en quelque sorte confiants dans le fait qu’elle pourrait peut-être prendre un virage et qu’elle pourrait changer, mais je pense que ce qui était vraiment important pour moi d’explorer cette saison était une sorte de liberté dans laquelle elle s’autorisait à être gentille d’être vraiment plus stratégique dans la façon dont elle veut que son avenir évolue. »

Les dernières minutes de l’avant-dernier épisode ont révélé que Fred avait accepté de révéler les secrets de Gilead en échange de sa liberté, déclenchant ce qui pourrait être un final explosif. Strahovski ne peut pas trop en révéler, mais lorsqu’on l’interroge sur le finale, elle dit que lorsqu’elle a lu le script, elle était bouche-bée.

« J’ai hâte de découvrir ce que tout le monde va en penser, car pour moi personnellement, c’est le final de saison le plus satisfaisant que Handmaid’s ait eu à ce jour, donc c’est enthousiasmant, » tease-t-elle. « Je ne peux pas m’empêcher de sourire quand les gens me le demandent, parce que j’ai hâte que tout le monde le voie. »

Le final de The Handmaid’s Tale, c’est ce mercredi sur Hulu et jeudi sur OCS.

Source : EW / Crédit ©Hulu