Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir : Un indice sur l’identité de l’Etranger dans le trailer

Le trailer de la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir donne un indice sur l’identité de l’Etranger. Théorie.



Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a largement laissé entendre que le personnage connu sous le nom de l’Étranger est en réalité Gandalf, et la bande-annonce de la saison 2 semble avoir continué sur cette lancée.

Au début, il était sous-entendu que ce mystérieux étranger était Sauron, mais la révélation finale selon laquelle Halbrand était réellement le Seigneur des Ténèbres a invalidé cette théorie.

Ensuite, certains des dialogues dans la saison 1 prononcés par le personnage correspondaient aux paroles du sorcier dans Le Seigneur des Anneaux, bien que son identité n’ait pas été définitivement confirmée. La bande-annonce de la saison 2 semble continuer avec ces allusions subtiles.

La bande-annonce de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir est sortie cette semaine et contient de nombreuses informations sur ce que le public devrait attendre avec impatience dans les prochains épisodes. La bande-annonce donnait un aperçu de Galadriel, Elrond, Prince Durin et bien d’autres, avec un aperçu toujours aussi bref mais aussi regard révélateur sur le mystérieux Étranger.

Comme son nom l’indique, l’identité de l’étranger est toujours un mystère depuis la fin de la saison 1 des Anneaux de pouvoir. Cependant, il était fortement sous-entendu qu’il s’agissait de Gandalf. La sombre prêtresse qui cherchait Sauron l’a appelé un Istari, l’ordre dont Gandalf faisait partie. Bien sûr, Saroumane, Radagast et les deux sorciers bleus étaient également des Istari, ce qui ne réduit pas nécessairement l’identité de l’Etranger.

La relation de l’Étranger avec Harfoot Nori laisse également entendre que c’est Gandalf puisque le Sorcier Gris avait une fascination et une profonde appréciation pour les Hobbits lors des événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. D’ailleurs, dans le dernier épisode des Anneaux de Pouvoir, alors que l’Étranger et Nori s’apprêtaient à partir pour Rhûn, le mystérieux personnage a dit : « Dans le doute, Elanor Brandyfoot, toujours suivre son flair », ce qui est précisément ce que Gandalf a dit à Pippin dans Le Seigneur des Anneaux.

L’Étranger n’a été montré que pendant une seconde dans la bande-annonce de la saison 2, mais cet aperçu rapide semblait être un indice supplémentaire concernant l’identité de l’Istari. Dans l’extrait, l’Étranger lève un bâton en l’air et l’enfonce de façon spectaculaire dans le sol, libérant une rafale de magie puissante. Cela rappelle beaucoup le fameux « Vous ne passerez pas ! » de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau. Dans l’ensemble, il semble que Les Anneaux de Pouvoirs vise à donner une histoire d’origine au bâton de Gandalf.

Cela étant dit, la présence de Gandalf durant le Second Âge pourrait être un problème. La série a déjà changé pas mal de chose dans la chronologie de la Terre du Milieu par nécessité mais si l’Étranger est Gandalf, cela irait assez loin dans les changements.

Le Sorcier Gris n’est venu sur la Terre du Milieu sous cette forme qu’au Troisième Âge, et il a déclaré dans Le Seigneur des Anneaux qu’il avait rencontré les Hobbits pour la première fois pendant le Long Hiver, des milliers d’années après son arrivée. Les seuls Istari de la Terre du Milieu au Deuxième Âge étaient les Sorciers Bleus, et rien n’indique que l’Étranger pourrait en faire partie.

Gandalf est un personnage iconique du Seigneur des Anneaux, la série de Prime Video semble ainsi ignorer une grande partie du canon de Tolkien pour pouvoir l’intégrer à son histoire. Pour le moment on prend cette théorie avec des pincettes et on attend de voir si c’est bien le cas.

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir revient le 29 aout sur Prime Video.

Crédit ©Prime Video