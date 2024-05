Les Anneaux de Pouvoir : Premier teaser épique et guerrier pour la saison 2

Découvrez la première bande annonce pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ainsi que sa date de sortie sur la plate-forme prime video

La saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir comporterait une bataille massive en deux épisodes, qui devrait être l’une des plus grandes batailles jamais diffusées à la télévision. C’est chose sure désormais avec les premières images de la saison grâce à cette première bande annonce pour la seconde saison de l’adaptation héritée du Seigneur des Anneaux de Tolkien, inspirée aussi des autres oeuvres dont le Silmarillon.

Cette bataille sera probablement le siège d’Eregion, un événement majeur dans l’histoire de J.R.R. Tolkien où Sauron attaque le royaume elfique d’Eregion, conduisant à sa destruction et au vol de la plupart des Anneaux de Pouvoir.

Cette bataille est importante car elle prépare le terrain pour la forge des Anneaux de Pouvoir et l’éventuelle ascension de Sauron, que l’on peut voir sous une forme plus elfique et blonde, sachant que le personnage de Tolkien a la capacité de pouvoir se transformer en fonction de ses besoins pour berner les autres, notamment Celebrimbor dans la fabrication des anneaux de pouvoir.

Une bande annonce qui s’accompagne d’un premier poster avec le nouveaux visage de Sauron :

Les showrunners, Patrick McKay et J.D. Payne, ont teasé cette séquence de combat massive en 2 épisodes, qui présentera des lieux et des personnages emblématiques de l’univers du Seigneur des Anneaux.

CNotez aussi que l’acteur Gavi Singh Chera ne devrait plus incarner une forme de Sauron dans la deuxième saison puisque c’est toujours l’acteur qui incarnait Halbrand, l’autre personnage de Sauron, qui vient sous des traits plus blond.

Morfydd Clark ne sera pas seule dans cette nouvelle adaptation de l’histoire de la Terre du Milieu. Elle accompagné par Markella Kavenagh (Nori) et Daniel Weyman (L’étranger) dans leur périple vers Rhûn.

Composée de huit épisodes, la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir débutera le 29 aout 2024 toujours sur amazon prime video.

Le Seigneur des Anneaux les Anneaux de pouvoir Saison 2 : Teaser