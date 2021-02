Buffy / Angel : David Boreanaz, Amy Acker et d’autres soutiennent Charisma Carpenter

David Boreanaz, Amy Acker et d’autres acteurs des séries Buffy et Angel apportent aussi leur soutien à Charisma Carpenter après ses accusations contre Joss Whedon.

Les acteurs de Buffy et Angel continuent d’apporter leur soutien à Charisma Carpenter après ses accusations contre Joss Whedon. L’actrice a accusé le créateur des séries Angel et Buffy d’avoir créé un environnement toxique sur les tournages.

La semaine dernière, Carpenter a posté un long message sur les réseaux sociaux détaillant l’enfer qu’elle a vécu sur le plateau des deux séries il y a 20 ans. Elle a parlé de la « cruauté désinvolte » de Whedon ; de sa création «d’environnements de travail hostiles et toxiques», et a raconté ce que le showrunner d’Angel lui aurait dit et lui aurait fait pendant sa grossesse réelle, et comment elle a fait face à tout cela , «Parfois, de manière destructive.».

Aujourd’hui, ses co-stars David Boreanaz qui jouait Angel dans les deux séries et Amy Acker qui jouait Fred dans Angel, se sont exprimées. « Je suis là pour toi, je t’entends et je te soutiens», a déclaré Boreanaz sur Twitter. « Fier de ta force.»

I am here for you to listen and support you. Proud of your strength♥️🙏 — David Boreanaz (@David_Boreanaz) February 14, 2021

Peu de temps après, Carpenter a répondu : « Je sais que tu es là pour moi, David. J’apprécie tout ce que tu as fait pour démontrer ce soutien en privé également. Surtout depuis mercredi », écrit-elle. « Merci beaucoup. »

I know you’re there for me, David. I appreciate all you’ve done to demonstrate that support privately as well. Especially since Wednesday. -Thank you so much. ♥️ — charisma carpenter (@AllCharisma) February 15, 2021

Amy Acker, a également publié une déclaration sur Twitter, qui disait : «Je serai toujours fière du travail que nous avons tous fait sur Angel. Même si j’ai personnellement eu une bonne expérience professionnelle, il est navrant d’entendre que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Je ne tolère aucune action qui a fait se sentir blessé ou mis mal à l’aise, et j’offre de l’amour et du soutien à tous ceux qui s’expriment pour dire leurs vérités. »

Julie Benz, qui a joué Darla dans les deux séries, a quant à elle déclaré : « Mon cœur va à toutes les victimes d’abus. J’envoie de l’amour à mes camarades survivants de Buffy et Angel. Je suis avec vous et je vous soutiens. »

My heart goes out to all victims of abuse. Sending love to my fellow Buffy and Angel survivors. I stand with you and support you. ♥️ — Julie Benz (@juliebenz) February 14, 2021

Durant une interview dans l’émission matinal anglaise This Morning, Anthony Head (Giles) a exprimé ses regrets de n’avoir rien vu : « J’ai passé la majeure partie de la nuit à parcourir mes souvenirs en pensant : « Qu’est-ce que j’ai manqué ? », A-t-il dit. « Et ce n’est pas un homme qui dit : « Je ne l’ai pas vu, donc ça ne s’est pas produit ». C’est juste, je suis dégouté, je suis sérieusement dégouté, parce qu’un de mes souvenirs, mes plus beaux souvenirs de Buffy, était le fait que c’était tellement stimulant, pas seulement dans les mots du scénario, mais dans l’ambiance familiale de la série. »

Il ajoute : «Je suis vraiment triste si les gens vivaient ces expériences (…) – j’étais une sorte de figure paternelle et j’espérais que quelqu’un viendrait me voir et me dirait: ‘Je souffre’ ou ‘ J’ai juste eu une horrible conversation’,» a-t-il poursuivi. « Certes, le premier message de Charisma était quand elle travaillait sur Angel et j’étais parti depuis longtemps, mais il y a d’autres messages par la suite qui me font penser, ‘Comment diable n’ai-je pas su que cela se passait? » »

James Marsters s’est également exprimé disant : « Même si je serai toujours honoré d’avoir joué le personnage de Spike, le plateau de Buffy n’était pas sans défis », a écrit Marsters le 12 février sur Instagram. « Je ne soutiens aucun abus de quelque nature que ce soit et j’ai le cœur brisé d’apprendre les expériences de certains de la distribution. J’envoie mon amour et mon soutien à toutes les personnes impliquées. »

View this post on Instagram A post shared by James Marsters (@jamesmarstersof)

J. August Richards (Gunn) a également posté un message : « Je t’envoie mon amour, [Charisma] », a tweeté Richards. « Je connais les sentiments de vulnérabilité et de peur qui accompagnent le fait de dire sa vérité. Comme je te l’ai dit hier, je suis là pour toi si tu as besoin de moi. »

Sending you my love, @allcharisma. I know the feelings of vulnerability and fear that come with speaking your truth. As I said to you yesterday, I am here for you, however you need me. 🙏🏾❤️ — J. August Richards (@jaugustrichards) February 12, 2021

Ces déclarations font suite à celles de Sarah Michelle Gellar (Buffy), Amber Benson (Tara), Michelle Trachtenberg (Dawn), et Eliza Dushku (Faith) qui ont toutes apporté leur soutien à Carpenter la semaine dernière.

« Bien que je sois fière d’avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux pas être associée pour toujours au nom Joss Whedon », a déclaré Gellar sur Instagram. « Je suis aux côtés de tous les survivants d’abus et je suis fière d’eux d’avoir pris la parole.»

Alyson Hanningan (Willow) et son mari Alexis Denisof (Wesley) ne se sont pas encore publiquement exprimés.

Crédit ©Warner Bros TV