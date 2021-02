Buffy / Angel : Charisma Carpenter accuse Joss Whedon d’avoir créé un environnement toxique

Charisma Carpenter accuse Joss Whedon d’avoir créé un environnement toxique sur les plateaux des séries Buffy Contre les Vampires et Angel.

Charisma Carpenter a décidé de s’exprimer contre Joss Whedon. Mercredi, l’actrice qui a joué Cordelia Chase dans Buffy Contre les Vampires et son spin-off Angel, a publié une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle elle a accusé le créateur des séries d’avoir créer des « environnements de travail hostiles et toxiques » sur les deux plateaux.

Carpenter a écrit qu’après près de deux décennies à rester silencieuse et à trouver des excuses pour des événements « traumatisants », elle a finalement trouvé le courage de dénoncer Whedon pour avoir abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises quand ils travaillaient ensemble.

« Bien qu’il ait trouvé son mauvais comportement amusant, cela n’a fait qu’intensifier mon anxiété de performance, me décourager et m’éloigner de mes pairs », a écrit Carpenter sur Twitter. « Les incidents inquiétants ont déclenché une condition physique chronique dont je souffre encore. C’est avec un cœur lourd et battant que je dis que j’ai fait face à l’isolement et, parfois, de manière destructive. »

Dans sa déclaration, Carpenter a affirmé que Whedon avait continuellement menacé de la renvoyer de manière passive-agressive, la traitait de grosse alors qu’elle était enceinte de quatre mois et opposait les membres de la distribution les uns aux autres. Carpenter affirme également qu’après l’avoir accusée de saboter la série, Whedon l’a renvoyée « sans ménagement » la saison suivante, après avoir accouché.

Carpenter poursuit en disant que malgré le harcèlement, une partie d’elle a toujours cherché la validation de Whedon et trouverait des excuses pour son comportement. Ce n’est que récemment, en partie grâce au mouvement Time’s Up et aux années de thérapie, qu’elle a pu pleinement comprendre l’impact de son traitement sur elle.

« Ces souvenirs et bien d’autres ont pesé sur mon âme comme des briques pendant près de la moitié de ma vie », a-t-elle écrit. « J’aurais aimé avoir dit quelque chose plus tôt … Je me suis tue de honte et de silence conditionné. » Elle poursuit ensuite en partageant le sens de la responsabilité qu’elle ressent envers Fisher et d’autres pour n’avoir rien dit sur sa propre expérience avec Whedon qui a « persisté dans ses actions nuisibles ».

L’actrice a également partagé qu’elle se sentait obligée de dire sa vérité à la suite des accusations de mauvais comportement de Ray Fisher contre Whedon sur le tournage de Justice League en juin 2020. « L’été dernier, lorsque Ray Fisher a publiquement accusé Joss de comportement abusif et non professionnel envers le casting et l’équipe lors des reshoots sur le plateau de la Justice League en 2017, ça m’a dégouté », écrit-elle. « Joss a toujours été cruel avec désinvolture. Il a créé des environnements de travail hostiles et toxiques depuis le début de sa carrière. Je le sais parce que je l’ai vécu personnellement. A plusieurs reprises. »

Charisma Carpenter a participé aux auditions de WarnerMedia à propos des allégations contre Whedon. Elle dit que son espoir est qu’en se manifestant, elle aidera à créer un « espace pour la guérison des autres » dont elle sait qu’ils ont subi des abus de pouvoir similaires en série.

Fisher a ensuite répondu au message de Carpenter sur Twitter, en écrivant : « Charisma Carpenter est l’une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Je lui suis éternellement reconnaissante pour son courage et pour avoir prêté sa voix à l’enquête de Justice League. Lisez sa vérité. Partagez sa vérité. Protégez-la à tout prix. »

Suite aux commentaires de Carpenter, sa co-star de Buffy, Amber Benson, a tweeté son soutien. « Buffy était un environnement toxique et ça commence au sommet », a écrit l’actrice qui jouait Tara Maclay dans la série. « Il y a eu beaucoup de dégâts pendant cette période et beaucoup d’entre nous sont encore en train d’en payer le prix vingt ans plus tard. »

La star titulaire de la série, Sarah Michelle Gellar, a également posté sur Instagram mardi à la suite des accusations de Carpenter, écrivant : « Bien que je sois fière d’avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux pas être associée à jamais au nom Joss Whedon. Je suis plus concentrée sur l’éducation de ma famille et sur la survie d’une pandémie actuellement, donc je ne ferai aucune autre déclaration pour le moment. Je soutiens tous les survivants d’abus et je suis fière d’eux pour avoir pris la parole. »

Michelle Trachtenberg, qui a joué Dawn Summers dans les dernières saisons de Buffy, a également partagé ses réflexions sur les réseaux sociaux. Republiant les paroles de Gellar, elle a ajouté : « Je suis assez courageuse maintenant en tant que femme de 35 ans … Pour republier cela. Parce que. Cela doit être connu. En tant qu’adolescente. Avec son comportement inapproprié …. très inapproprié. »

Carpenter a terminé sa déclaration en disant qu’il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver le courage de faire cette déclaration publiquement, et que la gravité de le faire ne lui échappe pas en tant que mère célibataire dont le gagne-pain dépend de son art. « Malgré ma peur de son impact sur mon avenir, je ne peux plus rester silencieuse », a-t-elle déclaré.

« Ça a trop tardé et c’est nécessaire. Il est temps. »

