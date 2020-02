Supergirl saison 5 : Mon-El sera bien de retour dans l’épisode 100 (Photos)

Chris Wood alias Mon-El sera bien de retour dans l’épisode 100 de Supergirl. Découvrez les photos.

Mon-El sera bien de retour dans Supergirl. Il y a peu de temps, Chris Wood a été interrogé sur un retour possible pour le 100è épisode de la série mais il était resté très évasif. Ce week-end, les premières photos de cet épisode ont été dévoilées et le personnage sera bien présent. Winn sera aussi dans l’épisode.

Wood n’est pas le seul à revenir puisqu’Odette Annable et Sam Witwer apparaîtront respectivement dans les rôles de Samantha Arias (alias Reign) et Ben Lockwood (alias Agent Liberty). Annable a été vue pour la dernière fois dans le finale de la troisième saison de Supergirl, tandis que Witwer est apparu plus récemment dans la quatrième saison de la série.

Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Supergirl saison 5 – Episode 100 – Photos Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Cet épisode intitulé It’s a Super Life en référence à It’s A Wonderful Life (La Vie est Belle), verra le retour de Thomas Lennon dans le rôle de Mxyzptlk. Selon le synopsis, ce dernier a une proposition à faire à Kara : Et si elle pouvait remonter le temps et dire à Lena (Katie McGrath) son secret avant Lex, les choses se seraient-elles passées différemment ? En repensant aux moments clés à travers la série, Kara doit décider si elle veut changer l’histoire pour redevenir amie avec Lena. Des visages familiers reviennent dans cet épisode spécial.

L’épisode 100 de Supergirl sera diffusé le 23 février sur la CW.

Source : TVLine et Spoiler TV / Crédit ©CW