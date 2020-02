Supergirl saison 5 : Un épisode 100 façon « La Vie est Belle » avec des retours (synopsis)

Le synopsis du 100è épisode de Supergirl annonce que plusieurs personnages du passé seront de retour.

Dans quelques semaines, la CW diffusera le 100ème épisode de la série Supergirl. Cet épisode spécial, façon « La vie est Belle » sera l’occasion de revoir des personnages qui ont quitté la série. Pour le moment, on ne sait pas qui reviendra mais on sait que Kara revisitera son passé.

En effet, cet épisode intitulé It’s a Super Life en référence à It’s A Wonderful Life (La Vie est Belle), verra le retour de Thomas Lennon dans le rôle de Mxyzptlk. Selon le synopsis, ce dernier a une proposition à faire à Kara : « Et si elle pouvait remonter le temps et dire à Lena (Katie McGrath) son secret avant Lex, les choses se seraient-elles passées différemment ? En repensant aux moments clés à travers la série, Kara doit décider si elle veut changer l’histoire pour redevenir amie avec Lena. Des visages familiers reviennent dans cet épisode spécial. »

Alors qui pourrait revenir ? On imagine que Mon-El (Chris Wood) pourrait refaire une apparition. L’acteur était à Vancouver, là où se filme la série, au moment du tournage de l’épisode mais cela ne veut pas dire grand-chose puisqu’il est marié à la star de la série, Melissa Benoist. Il était aussi présent pour la fête qui célébrait ce 100è épisode.

« J’étais à Vancouver lors du centième épisode », a déclaré Wood à TV Guide, lorsqu’on lui a demandé si Mon-El sera présent dans l’épisode. Il ajoute : « Et je suis allé à la fête. Et c’est tout ce que je peux dire. » On n’en saura donc pas plus.

On espère aussi revoir des personnages comme Cat Grant (Calista Flockhart) ou encore Maggie (Floriana Lima) ou encore des camarades des autres séries de l’Arrowverse comme Barry Allen (Grant Gustin) qui est le premier des autres Super-héros avec qui elle est entrée en contact.

Pour le moment, la série est en pause et reviendra le 16 février prochain puis l’épisode 100 de Supergirl sera diffusé le 23 février sur la CW.

