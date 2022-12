The Patient : Un huit-clos psychologique captivant

Critique de The Patient, nouvelle série intense qui voit un psy (Steve Carell) et son patient psychopathe (Domhnall Gleeson) en face à face angoissant, à découvrir sur Disney+.

Cette semaine, Disney+ Star a dévoilé The Patient, une mini-série dramatique en 10 épisodes qui met en scène Steve Carell dans le rôle d’un psy kidnappé par un de ses patients, un tueur en série joué par Domhnall Gleeson. Un meurtrier psychopathe qui veut combattre son instinct de tuer et entre donc en thérapie , mais il ne peut pas s’ouvrir complètement sans risquer sa liberté, alors il kidnappe son thérapeute pour le garder sous la main. Ils entament alors une longue séance de thérapie.

Domhnall Gleeson joue Sam, connu de la police comme le tueur John Doe. Il commence à suivre une psychothérapie sous un faux nom avec le Dr Alan Strauss (Steve Carell), récemment veuf, en portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball.

Mais même si Sam a envie de se confier, sa peur d’être capturé le retient, jusqu’à ce qu’Alan se réveille dans le sous-sol de Sam avec une chaine autour de la cheville. Sam lui avoue alors avoir une compulsion à tuer des gens. Et admet l’avoir fait de « temps en temps ». Et ainsi commence un face à face haletant entre Sam et Alan. Les deux hommes se battant pour réprimer les pires impulsions de Sam, mais Alan craint vraiment pour sa vie.

Un duo d’acteurs remarquables

Steve Carell, connu en grande partir pour ses rôles dans des comédies, est absolument remarquable dans cette série dramatique. Évidemment, ce n’est pas la première fois qu’on le voit dans un rôle sérieux, il était très bon dans The Morning Show, mais il est phénoménal dans The Patient face un Domhnall Gleeson angoissant. Ils jouent l’un de l’autre avec talent, c’est une véritable masterclass à laquelle on assiste tout au long de la saison.

The Patient repose donc grandement sur leurs épaules puisque la majorité de la série se déroule dans ce sous sol, et sans trop spoiler, une personne complice de Sam ne va pas être très aidante. Cela en fait une série intense, un thriller claustrophobe et plein de suspens jusqu’au dernier épisode, avec une confrontation finale effrayante. On se demande vraiment comment cela va se terminer jusqu’au bout.

Etude d’un homme captif

On assiste ainsi à une relation forcée mais qui évolue avec le temps. La série explore ainsi les limites de l’empathie, les différents types de complicité, de culpabilité et le sens de la responsabilité. Cette situation dans laquelle se trouve Alan lui fait remettre beaucoup de choses en question sur sa vie en tant que père, en tant que thérapeute et en tant que simple humain sur cette terre.

À cette fin, Alan reçoit une backstory chargée (qu’on voit en flashbacks) et une vie intérieure riche et troublée, avant même qu’il ne devienne captif du tueur. Son épouse adorée Beth (Laura Niemi) est récemment décédée d’un cancer et ils ont tous deux été séparés de leur fils Ezra (Andrew Leeds) en raison de sa conversion au judaïsme orthodoxe. Il est hanté par leurs souvenirs et sa relation à la religion et ses ancêtres va grandement jouer sur sa psyché.

Dans le fond, The Patient est avant tout l’étude d’un homme captif à la fois physiquement et mentalement, qui a du mal à gérer son patient, qui vit une introspection et tente de survivre dans une situation plus que délicate. Réussira-t-il a s’en sortir et à mettre arrêter un tueur en série ? Le tueur réussira-t-il a retenir ses pulsions ? Les réponses se trouvent dans un final plein de suspense.

The Patient est à voir sur Disney+.

