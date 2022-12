Gen V : Premier teaser trailer sanglant pour la série spin-off de The Boys

Premier teaser trailer brutal pour la série Gen V, spin-off de The Boys qui voit quelques personnages de la série originale faire une apparition.

C’est une nouvelle génération de super-héros qui se prépare dans Gen V, nouvelle série qui se déroule dans le monde de The Boys. Amazon Prime a révélé une première bande-annonce durant la CCXP, le Comic Con brésilien qui s’est déroulé ce week-end.

« Bienvenue à l’Université Goldolkin. C’est un espace sûr pour vous épanouir », dit une voix alors que la caméra passe commodément sur le mot « meurtrier » peint à la bombe sur une porte dans les couloirs sacrés de cette académie de super-héros.

Le personnage principal Marie, interprété par Jaz Sinclair (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), est déjà apparu comme easter egg dans un épisode de la saison 3 de The Boys, à l’Institut Red River pour les jeunes super-héros qui ne peuvent pas contrôler leurs capacités. Les images du teaser montrent une petite fille – peut-être une jeune Marie – regardant les jambes croisées le mur d’une salle de bain tandis que ses parents présumés gisent morts dans une mare de sang.

Ces premières images bien sanglantes confirment que quelques visages familiers de la série mère apparaîtront dans la série spin-off. Le speedster A Train (Jessie T. Usher), l’attachée e presse Ashley Barrett (Colby Minifie), et Adam Bourke (P.J. Byrne), le cinéaste qui a réalisé le film Dawn of the 7 présenté dans la saison 3 de The Boys, font tous des apparitions spéciales. De plus, le teaser a révélé que les acteurs Clancy Brown, Alexander Calvert et Jason Ritter apparaîtront dans la nouvelle série.

Sinclair est rejoint dans le casting par son ancien camarade de Sabrina, Chance Perdomo, ainsi que Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas et Marco Pigossi.

Pour le moment, aucune date précise n’a été dévoilée mais Gen V arrivera courant 2023.

Gen V – Premier teaser