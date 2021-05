ABC saison 2021/2022 : 5 annulations et 6 renouvellements annoncés

ABC annonce les renouvellements de 6 séries mais en annulent 5 autres pour la saison 2021/2022. Découvrez si vos favorites reviendront pour une année de plus ou non.

ABC a fait des choix pour la saison prochaine. Et on commence avec les séries chanceuses qui reviendront la saison prochaine. The Rookie, A Million Little Things et les comédies The Conners, The Goldbergs, Black-ish ainsi que la nouveauté Home Economics ont droit à une saison supplémentaire.

Les deux séries dramatiques, ainsi que The Conners, entreront dans leur quatrième saison, tandis que The Goldbergs sera de retour pour la saison 9 et Home Economics pour la saison 2. Quant à Black-ish, la comédie populaire reviendra pour une huitième et dernière saison.

Ces cinq séries s’ajoutent à Big Sky, The Good Doctor, Grey’s Anatomy et Station 19, précédemment renouvelées par ABC.

De l’autre côté, le couperet est tombé et la route de plusieurs séries s’arrêtent ici. Tout d’abord, les nouveautés Call Your Mother avec Kyra Sedwick et Rebel avec Katey Sagal n’auront pas de saison 2 ; ensuite Mixed-ish, la spin-off de Black-ish ainsi que le drama juridique For Life s’arrêtent après 2 saisons chacune et la sitcom American Housewife n’ira pas au-delà des 5 saisons.

Source : TVLine / Crédit ©ABC