Grey’s Anatomy saison 18 et Station 19 saison 5 renouvelées

ABC renouvelle Grey’s Anatomy pour une saison 18 et sa série spin-off Station 19 pour une saison 5.

La saison 17 de Grey’s Anatomy ne sera pas la dernière. Alors que certains pensaient que la saison en cours avait des airs de saison finale à cause des retours de Patrick Dempsey, T.R. Knight, Chyler Leigh, Eric Dane et Sarah Drew, ce n’est pas le cas. La série médicale la plus longue de la télévision américaine reviendra bien pour une saison 18.

Les vétérans Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pikens Jr ont tous signé pour une année supplémentaire, mais comme annoncé la semaine dernière, Jesse Williams quitte la série. Son contrat se termine cette année et il a décidé de ne pas le renouveler.

En plus de ça, la série spin-off Station 19 reviendra également l’an prochain pour une saison 5. La série de pompiers forme un bon binôme avec sa série mère puisqu’elle enregistre le deuxième meilleur score d’audience de ABC derrière Grey’s Anatomy.

Grey’s continue de régner en tant que série scénarisée la plus regardée d’ABC avec en moyenne de 1,1 de rating sur le public cible et une moyenne de 5,3 millions de téléspectateurs par semaine (en direct + même jour). Station 19 se classe n°2 dans les deux mesures. Derrière, on trouve The Good Doctor et Big Sky qui ont déjà été renouvelées.

« Les scénaristes, réalisateurs, acteurs et équipes de Grey’s Anatomy et Station 19 ont travaillé si dur pour donner vie à ces séries cette saison », a déclaré Krista Vernoff, la showrunner des deux séries dans un communiqué. « Se protéger les uns les autres sur le plateau tout en rendant hommage aux héros de première ligne et aux premiers intervenants a été un défi et un privilège. J’ai été vraiment époustouflée – en particulier par nos équipes infatigables – alors qu’ils réinventent la télévision. »

Elle conclut : « Merci à ABC et ABC Signature pour le soutien et le partenariat extraordinaire tout au long de cette saison sans précédent. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir raconter plus d’histoires. »

Les saisons en cours de Grey’s Anatomy et Station 19 n’ont pas hésité à traiter de la période difficile que nous vivons actuellement avec la pandémie de COVID-19.

Grey’s Anatomy et Station 19 c’est le lundi sur ABC.

Source ; Deadline et EW / Crédit ©ABC

