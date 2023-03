Gotham Knights saison 1 : Un teen drama DC teinté de conspiration

Critique de la nouvelle série DC Gotham Knights qui voit le fils adoptif de Bruce Wayne accusé de la mort de Batman, accompagné d’une équipe d’ados criminels.

Gotham Knights, c’est la dernière née des séries DC de la CW et elle arrive au moment où, non seulement la chaine dit au revoir à l’Arrowverse, mais DC Studios est aussi en train de remodeler son univers sur le grand et le petit écran. La série est diffusée en binôme avec Superman & Lois mais elles ne sont pas liées l’une à l’autre, chacune vit dans sa bulle.

Notez que Gotham Knights n’a rien à voir directement avec le jeu vidéo du même nom sorti l’année dernière. Les deux histoires commencent avec la mort de Batman et impliquent la Court of Owls, mais le jeu se concentre sur la Bat-Family établie, tandis que la série télévisée suit un groupe d’adolescents fugitifs.

Comme son nom l’indique, Gotham Knights se déroule à Gotham City, mais n’implique pas Bruce Wayne alias Batman, du moins pas comme les fans l’auraient aimé. Dès le début de la série, on le retrouve mort, dans une marre de sang, après avoir été jeté du haut de la tour Wayne. Alors qu’est-il arrivé au milliardaire ?

Premiers contacts

Dans ce premier épisode, le public rencontre Turner Hayes (Oscar Morgan), un ados qui semble vivre une vie enchantée. Bruce Wayne (David Miller) l’a adopté après le meurtre de ses parents et l’a sauvé d’une vie dans les bas fonds de Gotham City. Wayne a été occupé au travail ces derniers temps, alors après un entraînement d’escrime, Turner organise une fête au Wayne Manor. Là, il voit sa meilleure amie Stephanie Brown (Anna Lore) embrasser quelqu’un dans le bureau et fait la rencontre d’une fille à lunettes nommée Carrie Kelly (Navia Robinson).

Pendant ce temps, trois voleurs font irruption dans le bureau de Wayne à la Wayne Tower : Harper Row (Fallon Smythe), son frère Cullen (Tyler DiChiara) et Duela (Olivia Rose Keegan), qui se trouve être la fille du Joker. Harper craque le coffre-fort et trouve un vieux pistolet à l’intérieur. Puis ils voient une fenêtre brisée, avec « VOTRE CHAUVE-SOURIS EST MORTE » écrit dessus. Bruce Wayne est mort sur le sol, portant son masque de Batman. Ils réalisent rapidement qu’ils ont été piégés.

Pris au piège

Le procureur de district Harvey Dent (Misha Collins), un ami personnel de la famille Wayne, mène l’enquête; c’est lui qui révèle à Turner que son père était Batman. Choqué que Wayne lui ait caché cela, avec Stephanie, Turner parvient à trouver la Batcave; Là, la hacker amateur Stephanie utilise le puissant ordinateur pour découvrir la source de l’argent que le trio a obtenu pour être accusé du meurtre de Wayne.

Quand il s’avère que Turner est également piégé, Dent l’arrête à contrecœur et le jette dans une cellule avec les meurtriers accusés. Les quatre jeunes finissent par découvrir qui les a piégé et comprennent que s’ils n’échappent pas bientôt aux griffes de GCPD, ils seront tous morts. Ils reçoivent ensuite l’aide de Carrie, qui se trouve être Robin, fidèle side-kick de Batman.

Du déjà vu

Pour résumé, ce premier épisode de Gotham Knights n‘est pas mauvais en soit, il y a quelques éléments et moments intéressants et Olivia Rose Keegan dans le rôle de Duela, la fille du Joker, tire son épingle du jeu. Cependant, les dialogues sont assez simples et le jeu des autres acteurs est un peu raide. Les personnages restent pour le moment très en surface, sans trop de personnalité qui se dessinent pour l’instant. Mais cela reste un pilote qui met en place l’intrigue, on donnera ainsi un peu de temps pour les connaitre un peu mieux et qui sait, s’attacher à eux.

Mais pour le moment, Gotham Knights n’offre rien de très nouveau sous le soleil de DC. Certes il y a un effort de diversité avec la version de Robin de la série qui est une adolescente noire ou encore avec Cullen qui est transgenre, mais ces personnages doivent être bien plus. C’est très formaté et on espère vraiment que la série offrira un peu plus à se mettre sous la dent et qu’elle ne finira pas par être un basique mélange de Riverdale, Runaways et Gotham.

Gotham Knights a du potentiel, reste à savoir si la série pourra vraiment capitaliser dessus à l’avenir.

Gotham Knights, c’est le mardi sur la CW.

Crédit ©CW