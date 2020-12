Arrowverse : David Ramsey revient en Diggle et en réalisateur dans plusieurs séries

David Ramsey de la série Arrow sera de retour dans l’Arrowverse en tant que Diggle mais aussi en tant que réalisateur.

John Diggle sera bien de retour dans l’Arrowverse. David Ramsey, n’a pas dit son dernier mot et revient bien dans l’univers de super-héros de la CW. Il jonglera plusieurs rôles à travers plusieurs séries, puisqu’en plus de reprendre son rôle de Diggle, il sera également réalisateur.

Tout d’abord, il reprendra son rôle de Diggle dans Superman & Lois, Supergirl, The Flash et Batwoman. Ramsey sera également présent dans Legends of Tomorrow mais dans un rôle non dévoilé, qui devrait être différent. Sachant qu’il s’agit de Legends, tout peut arriver.

La dernière fois que nous nous avons vu Diggle dans le final de la série Arrow, il était en train de déménager à Metropolis avec sa famille lorsqu’il a découvert un objet vert brillant sur le site d’un accident de météore. C’était un clin d’œil à la théorie des fans selon laquelle il était destiné à devenir un Green Lantern. Il est ensuite apparu plus tard dans le premier épisode post-Crisis on Infinite Earths de The Flash, « Marathon« .

En plus de jouer dans les séries, Ramsey, qui a fait ses débuts de réalisateur dans la saison 7 d’Arrow, sera aux commandes de 5 épisodes à travers l’Arrowverse, dont Superman & Lois et Supergirl.

« Je reste impressionné par l’empreinte que ces séries ont eue à la télévision et j’ai eu la chance pendant près d’une décennie d’en faire partie à la fois devant et derrière la caméra », a déclaré Ramsey dans un communiqué. « Dire que je suis excité au-delà de tout de retourner dans le Berlantiverse serait un euphémisme. J’ai hâte de continuer à raconter ces histoires. »

Le retour de Ramsey n’est pas surprenant puisque Marc Guggenheim, le co-créateur d’Arrow, avait précédemment dit que l’histoire de Diggle n’était pas terminée et qu’il souhaitait aussi le faire revenir en tant que réalisateur.

Les séries de l’Arrowverse seront de retour début 2021 sur la CW à commencer par Batwoman le 17 janvier, suivie par Black Lightning le 8 février puis The Flash et Superman & Lois le 23 février. Pour le moment, Supergirl et Legends of Tomorrow n’ont pas encore de dates, elles reviendront plus tard à la mi-saison.

Source : Deadline / Crédit ©CW