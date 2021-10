Legends of Tomorrow saison 7 : 7 anciens héros de retour pour l’épisode 100 ! (photos)

Découvrez les anciennes Légendes qui seront de retour pour le 100e épisode de Legends of Tomorrow. Spoilers.

Wentworth Miller (Captain Cold/Leo Snart) n’est pas le seul à faire son retour pour le 100e épisode de Legends of Tomorrow. En effet, cet épisode très spécial réalisé par Caity Lotz verra les retours de sept personnages qui ont marqué l’histoire de la série.

Miller sera rejoint par Arthur Darvill (Rip Hunter), Victor Garber (Dr. Martin Stein/Firestorm), Franz Drameh (Jax/Firestorm), Falk Hentschel (Hawkman), Courtney Ford (Nora Darhk) et Brandon Routh (Ray Palmer/the Atom).

Cet épisode sera centré sur Gideon, l’intelligence artificielle du Waverider qui s’est transformée en être en chair et en os dans le season premiere de la saison 7. Malheureusement, la version humaine de Gideon est submergée et s’effondre dans le 100e épisode. Pour la réparer, Astra (Olivia Swann) et Spooner (Lisseth Chavez) doivent plonger dans son esprit et l’aider à se souvenir des Légendes. À l’intérieur, les nouvelles recrues de l’équipe sont témoins de moments inédits des saisons précédentes de la série loufoque.

« Au fur et à mesure que nous explorons ces souvenirs, nous voyons des visages familiers de toutes les différentes itérations des légendes qu’elle a vécues à travers sa montre inébranlable en tant que mère du navire, » a confié la co-showrunner Keto Shimizu.

Le co-showrunner et Phil Klemmer ajoute : « Ce que cet épisode explore, ce sont les souvenirs clés et pourquoi Gideon les a conservés, et ce qu’elle a appris à chacun de ces moments. »

Pour Shimizu et Klemmer, ce 100e épisode est non seulement l’occasion de réfléchir à l’évolution de Legends of Tomorrow au cours des sept dernières années, mais aussi de donner aux acteurs qui ont quitté la série avant la saison 3 une chance de profiter de la nature sauvage et du ton ludique qui est venu définir la série.

Ce 100e épisode sera diffusé le 27 octobre prochain sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW