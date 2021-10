Legends of Tomorrow saison 7 : Wentworth Miller de retour pour l’épisode 100 !

Wentworth Miller reprend son rôle de Captain Cold/Leonard Snart pour le 100è épisode de Legends of Tomorrow.

Captain Cold est de retour ! Wentworth Miller sera parmi les « special guests stars » de l’épisode 100 de Legends of Tomorrow qui sera diffusé durant la saison 7 à venir. Il reprendra son rôle de Leonard Snart qu’il tenait les saisons précédentes.

Le 100è épisode (diffusé le 27 octobre) sera très spécial puisqu’il a été réalisé par Caity Lotz qui joue Sara Lance dans la série. Cet épisode revisitera le passé des Légendes à travers les yeux de Gideon, l’intelligence artificielle du Waverider, jouée par Amy Louise Pemberton, qui sera membre de l’équipe en chair et en os dans la saison 7.

« Tout l’épisode est vraiment basé sur la mémoire et la mémoire de Gideon », a déclaré le producteur exécutif Phil Klemmer à TVLine. « Il nous est venu à l’esprit, en étant obligés de faire une rétrospective de 100 épisodes, que Gideon, vraiment, est la seule personne qui a tout vu. »

Il ajoute : « Évidemment, Sara Lance est là depuis le tout début, mais ce n’est qu’une personne. Il y avait des choses qui lui manquaient. Et donc, nous étions vraiment excités à l’idée de remonter les saisons et de suivre en quelque sorte l’évolution de la série et de le faire à travers les yeux de Gideon. »

« Nous voulions également donner une chance à la nouvelle génération des Légendes, les Astras et les Spooners de l’équipe, de rencontrer une partie du gang d’origine », ajoute Klemmer.

Les fans de longue date de la série peuvent ainsi s’attendre à ce que « des special guests stars » comme Miller apparaissent pendant l’épisode 100.

Wentworth Miller a d’abord joué Snart / Captain Cold dans The Flash avant de reprendre le rôle à plein temps dans le spin-off Legends of Tomorrow, jusqu’à la mort tragique et héroïque de Snart à la fin de la saison 1. L’acteur est ensuite revenu en tant que doppelganger de la Terre-X, Leo Snart, alias Citizen Cold, dans l’événement crossover Arrowverse «Crisis on Earth-X», suivi d’un arc pendant la saison 3 de Legends.

La saison 7 de Legends of Tomorrow débute le mercredi 13 octobre prochain sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW