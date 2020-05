Supergirl saison 5 : Chyler Leigh tease un gros cliffhanger pour le final prématuré

Chyler Leigh tease un gros cliffhanger pour le final prématuré de la saison 5 de Supergirl et tease la saison 6.

Comme The Flash, la saison en cours de Supergirl aura un final prématuré à cause de la pandémie COVID-19. L’épisode 19 n’était pas conçu pour être le dernier de la saison 5 mais selon Chyler Leigh, il fonctionne bien comme tel.

Dans une interview à TVGuide, l’interprète d’Alex Danvers confie : « Eh bien, ce n’est certainement pas un final traditionnel dans la veine de Supergirl. Je pense que les dernières saisons, on terminait toujours avec un peu plus d’espoir ou on se demandait quelle serait la prochaine aventure, » dit-elle.

Elle tease un élément de surprise : « Celui-ci vous laisse définitivement sur un, ‘Whoa, attendez une minute, que s’est-il passé ?’ Il y a eu beaucoup de créativité dans le montage parce que j’avais encore deux jours de tournage à faire avant la fermeture de la production … Mais oui, l’épisode 19 sera certainement un grand cliffhanger … Je pense c’est bon parce que ce sera un bon défi pour le public de la série qui, en quelque sorte s’attendent à certaines choses, vous ne savez pas ce qui va arriver. »

Chyler Leigh confie aussi qu’elle a déjà filmé quelques scènes pour l’épisode 20 qui sera désormais le premier épisode de la saison 6. Etant donné les circonstances, cela signifie que la prochaine saison reprendra exactement là où la 5 a laissé les événements.

Alex ne fait plus partie de la DEO (qui a été détruite dans l’avant dernier épisode) et si elle a continué à se battre aux côtés de J’onn et de sa sœur, elle n’était pas complètement en mode « justicière ». Il semble que ce sera la prochaine étape pour elle et on la verra avec un costume auprès des Super Friends.

La destruction de la DEO fut un déclic pour elle : « C’est vraiment choquant pour elle, surtout quand on voit que la DEO est décimée. C’est vraiment là qu’Alex est devenue qui elle est. Et donc pour elle, c’est une énorme perte personnelle, » a déclaré Leigh.

« Alex ne recule jamais devant un défi, et elle trouvera toujours un moyen de continuer à se battre pour ce qui est bien et pour sa famille. Et donc elle a l’occasion de vraiment changer les choses et elle le prend comme tel. Elle le saisit comme une opportunité, et vous pouvez la voir s’amuser avec [dans la finale]. Vous pouvez voir qu’elle embrasse vraiment une nouvelle personnalité et une toute nouvelle façon de se battre aux côtés de ses Super Friends. »

On espère que ce final lui donnera, un costume, un nom de justicière et qu’elle aura ses propres gadgets pour se battre. Elle a déjà porté un costume mais c’était un costume alternatif de Supergirl dans la réalité virtuelle d’Obsidian.

Le final de Supergirl, c’est ce dimanche 17 mai sur la CW.

Source : TVGuide / Crédit ©CW