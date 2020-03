Supergirl saison 5 : Alex devient Supergirl ! (promo épisode 16)

Découvrez la promo de l’épisode 16 de la saison 5 de Supergirl où Alex devient le rôle-titre. Spoilers.

Dimanche prochain, les fans de Supergirl auront droit à un épisode très spécial dans lequel Alex Danvers deviendra Supergirl et aura son propre costume. Evidemment, ce n’est pas tout à fait réel puisqu’Alex sera dans le monde virtuel d’Obsidian et ne voudra pas en sortir.

Intitulé Alex in Wonderland, cet épisode verra Alex utiliser une pair de lentilles de contact Obsidian et se retrouvera dans un National City virtuel. Elle aura ainsi la possibilité d’être qui elle souhaite et prendra l’identité de Supergirl. Comme le montre la promo, elle va refuser de sortir de là et risquer sa santé. Kelly tentera de la raisonner et lui dire que ce n’est pas réel.

Dans le reste de l’épisode, Kelly et William enquêteront sur Lex et de son côté, Kara fera face à une nouvelle difficile. Cette nouvelle, c’est la mort de Jeremiah Danvers, leur père qui avait disparu et qui a été retrouvé mort. Le comportement d’Alex dans le monde virtuel est probablement sa façon de gérer la situation et éviter de faire face à la réalité de la mort de son père.

Il est possible que l’on voit très peu Melissa Benoist dans cet épisode puisqu’au moment du tournage, elle se préparait pour réaliser l’épisode suivant. L’actrice a fait ses débuts de réalisatrice pour l’épisode 17.

Supergirl, c’est le dimanche sur la CW.

Supergirl saison 5 – Promo 5×16